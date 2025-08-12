Pide MULTI investigar al interior del MULT por últimos asesinatos en nación triqui (18:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 11 de agosto. El dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Macario García Merino, pidió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca investigar al interior del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) porque quizás los últimos asesinatos de sus integrantes, podrían ser a consecuencia de los problemas internos que tienen y sus dirigentes se niegan a aceptar.

“Ante esta situación no es un caso aislado, el problema interno que ellos tienen, porque hace unos días, el 26 de julio de 2025 fue asesinado el señor Crescencio Hernández Hernández, hijo de un dirigente de Río Metates. Qué casualidad o qué coincidencia que el 7 de agosto, menos de un mes, asesinan al señor Maximino Guzmán Solano, hijo de otro dirigente de Paso de Águila Copala”, indicó.

Refirió que como MULTI exigen a todas las instancias de gobierno, que se esclarezcan e investiguen los últimos asesinatos de los que forman parte del MULT.

García Merino señaló que la dirigencia y división política, están escondiendo los problemas internos que tienen en el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.

“Si no capturan a los responsables que tienen ellos al interior del MULT, no va parar este problema, nosotros como MULTI, ningún integrante de nosotros tiene acceso a Putla, desde hace varios años, nadie del MULTI y UBISORT bajan a Putla. No sé de dónde agarra la dirigencia para hacer esos señalamientos, porque no podemos permitir cargar con un problema interno del MULT”, expresó.

Insistió en pedir al Gobierno del Estado y Fiscalía para que realice con seriedad las investigaciones, porque no permitirán que MULT está acusando a la dirigencia del MULTI e integrantes, para evitar que indaguen a sus militantes por los últimos asesinatos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir