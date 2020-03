Pese a coronavirus y tras un año de preparación, Víctor Miguel está listo para representar a Cristo en Tlalixtac (18:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. Sus ojos cafés claros muestran paz y serenidad, una serenidad que ha trabajado a lo largo de un año, desde el momento en que decidió pedir interpretar el papel de Jesús, el más importante que un joven de esta comunidad puede representar en la Pasión de Cristo que cada año se realiza en el municipio de Tlalixtac de Cabrera.

Víctor Miguel Fernández Vásquez, tiene 26 años y es Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad de Chapingo, después de la conferencia de prensa que encabezaron autoridades municipales y del comité organizador para dar a conocer los detalles de este evento, aceptó una entrevista con ADNSureste en la que detalló su preparación espiritual y física para representar en este 2020 al Nazareno.

¿Víctor, cómo decidiste participar este año en la Pasión de Cristo?

Desde los 10 años he formado parte del grupo de la iglesia, he tenido diferentes papeles a lo largo de los años, pero este año es una manda que voy a pagar.

¿Qué significa para ti representar el papel más importante?

Desde hace un año pedí el papel, me sigo preparando asistiendo a misa los domingos y los viernes con el mismo grupo de jóvenes, los sábados nos reunimos para leer pasajes de la Biblia, algunas veces nos vienen a preparan otros compañeros que saben un poco más de las lecturas, en momentos a solas también estoy con Dios para lo que viene.

¿Cómo ha sido tu rutina física para poder interpretar a Jesús?

Desde hace un año corro, hago entrenamiento físico, camino descalzo con sol, un día llevo la cruz y otro no, me salen ampollas y callos pero llega un momento en que tú vas con la cruz y se te olvida lo caliente del pavimento, voy rezando o repasando los diálogos y se me olvida todo durante dos horas, son 14 calles cargando una cruz que pesa 110 kilos y mide 6 metros de largo por 2.5 de alto.

¿La pandemia del coronavirus cambia tu idea de lo que esperabas?

No esperaba que fuera tan movido, hay enfermedades que matan más rápido, no soy doctor pero esto mueve mucho, no estoy tan de acuerdo con el pánico que están sembrando a la sociedad, desde ahí tenemos que respetarnos y ver no solo por uno, yo creo que con una buena coordinación podemos salir a flote.

¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes con esta representación que vas a tener?

Pues para ellos y la sociedad estamos viendo cada día más violencia, con este papel diría a los jóvenes y a los padres que la educación viene desde la casa, que deben de enseñar el valor que tienen las mujeres y dejar un poco el machismo porque no pasa nada si ayudamos en los quehaceres del hogar, también hay muchas maneras de resolver el enojo sin caer en la violencia y es lo que se transmite a los hijos, el mundo nunca va a ser bueno si no se combate la violencia.

A los jóvenes le diría que las drogas no son el camino, hay otras maneras de quitarte el enojo y salir de las drogas como leyendo y estudiando, hay muchos que no trabajan y deben hacerlo, al final de cuentas debemos de aprender a ganarnos el pan de cada día, tenemos que ser más responsables.

Al final de la entrevista, Víctor Miguel, extendió una invitación a todos para que asistan al municipio el próximo 10 de abril o Viernes Santo a partir de las 9:00 horas en la plaza municipal, con su gel, cubre bocas o toallas antibacteriales para evitar posibles contagios.

