Persistirán lluvias en la Sierra Sur y algunas zonas de los Valles Centrales y Mixteca para este jueves (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que continuará la presencia de lluvias un poco más distribuidas geográficamente con mayores acumulados en zonas montañosas de la Sierra Sur y algunas zonas de los Valles Centrales y Mixteca.

En dichas zonas podrían estar asociadas con tormentas eléctricas y rachas de viento especialmente durante la tarde y noche.

Todos esto debido a que se mantendrá la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México hacia el interior del estado, en combinación con el paso de la onda tropical número 24 apoyados por una baja superior.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas permanecerán sin cambio con ligeros aumentos en la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan.

Las temperaturas para este jueves son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 30 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

• Costa, mínima de 24 y máxima de 35 grados.

• Mixteca, mínima de 15 y máxima de 30 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 17 y máxima de 32 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 10 y máxima de 27 grados.

• Sierra Sur, mínima de 13 y máxima de 29 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

