Persistirán lluvias de intensidad variable con periodos de tormentas fuertes en Oaxaca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se esperan lluvias de intensidad variable acompañadas de periodos de tormentas fuertes, asociados con aguaceros, rachas de viento y actividad eléctrica, sin descartar la caída de granizo.

Lo anterior, se deriva de la muy activa onda tropical número 26 y sus remanentes nubosos combinados con la entrada de humedad del Océano Pacífico. Este fenómeno meteorológico estará de salida por el occidente del estado rumbo a Guerrero.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas se mantendrán sin cambio, mientras que las mínimas tendrán ligeros descensos en la madrugada, con nieblas al amanecer en zonas de la Sierra Sur, Sierra de Juárez y sierra mazateca.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 28 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 32 grados.

* Costa, mínima de 24 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 16 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 27 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir