Perro guía recibe diploma universitario por haber acompañado a su dueña en todas sus clases (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de mayo. La noticia más emotiva del día llega de la mano de un perro guía que recibe su diploma universitario por acompañar a su dueña a todas sus clases.

Estas historias conmueven a más de uno y hacen creer que las cosas buenas y tiernas sí suceden, tal es el caso de Justin, un perro Labrador.

Sin dudarlo la ceremonia de graduación y entrega de diplomas es algo único e inolvidable, y más si asistes con tu lomito guía, quien estuvo a tu lado durante toda la escuela.

Los estudiantes de la Universidad de Seton Hall, en Nueva Jersey fueron testigos del tierno momento en el que reconocieron lo hecho por el perro.

Los protagonistas de la historia son, la joven Grace Mariani y su perrito labrador llamado Justin, quienes subieron al podio de la escuela para recibir su diploma.

El momento fue captado en video por los asistentes y se puede ver exactamente cuando la joven en silla de ruedas y el lomito se dirigen hacia los directivos, mientras que todos los estudiantes les aplaudieron y ovacionaron.

El material se encuentra en redes sociales y ha causado mucha ternura y revuelo entre los usuarios.

La joven recibe su diploma y se le puede ver con toga y birrete de color azul, mientras que Justin está usando un paliacate que lo identifica con su nombre y un chaleco del mismo color.

Justin tardó un poco en agarrar el diploma otorgado por el director de la escuela, Joseph E. Nyre, quien pudo confirmar que el perro asistió a todas las clases de Mariani en Seton Hall, por lo que se le dio el reconocimiento.

Nyre agitó de manera triunfal las manos tras darle el reconocimiento al perro, por lo que la multitud reaccionó con aplausos y gritos. Por su parte la chica se graduó con una licenciatura en educación primaria y especial.

Seton Hall President Joseph E. Nyre, Ph.D. presents Justin, the service dog for Grace Mariani, of Mahwah, NJ, with a diploma for attending all of Grace’s classes at Seton Hall. pic.twitter.com/sZgHD5Fs3X

— Seton Hall (@SetonHall) May 23, 2023