Periodista del SDP presentó queja por acoso sexual contra Callo de Hacha !Entérate! (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. El periodista del medio SDP Julián Mazoy @MazoyJulian en su cuenta de twitter dio a conocer que: “Hoy me presenté en Recursos Humanos de @sdpnoticias para presentar una queja por acoso sexual en contra de @callodehacha. Continúo valorando si también proceder con violencia política en razón de género”.

Esto porque @callodehacha hizo el siguiente comentario: Callo @callodehacha ¿Qué se sentirá ir a la mañanera y que solo por tu impresionante belleza clásica siempre te den la palabra, que el mundo se rinda a tus pies solo por ver tu majestuoso rostro solo una vez más?

El director SDP Federico M. Arreola @farreola ya contestó en sus redes sociales “El acoso no es tema de broma, se tienen que tomar cartas en el asunto. Ni Nadie Ni @callodehacha es intocable x.com/mazoyjulian/st…

A lo que el reportero dijo: SDP ME RESPALDA ANTE EL ACOSO DE CALLO DE HACHA Vamos hasta las últimas consecuencias.

Federico M. Arreola

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