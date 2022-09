Perfila el Senado ampliar plazo de FFAA en tareas de seguridad (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. Tras intensos días de negociaciones y cabildeos de Morena, sus aliados, gobernadores y la Secretaría de Gobernación, con las bancadas de oposición se perfila que este miércoles se apruebe la reforma al artículo quinto transitorio constitucional –propuesta por los diputados del PRI, para que las Fuerzas Armadas (FFAA) permanezcan haciendo tareas de seguridad pública hasta 2028.

Hasta anoche, coordinadores parlamentarios confirmaron que Morena ya contaba con los votos necesarios para aprobar el cambio, que establece que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Decreto; es decir 2024, “en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente sólo en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Pese a que los integrantes de las bancadas de oposición habían manifestado que votarían en contra, la presión de los gobernadores y las negociaciones que encabezaron Ricardo Monreal y el titular de Segob, Adán Augusto López, lograron inclinar la balanza a favor de la propuesta.

“Espero que el senador @MarioZamoraG apoye con su voto a favor el tema de la reforma constitucional”, escribió en su Twitter el embajador de México en España y exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, en un mensaje dirigido al priista Mario Zamora

Ayer por la tarde la bancada mayoritaria no contaba con el consenso, incluso con el fin de avanzar en la aprobación los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI construyeron una iniciativa paralela que establecía, plazos y responsabilidades puntuales.

En la iniciativa, que fue cabildeada con la bancada de Morena y el Ejecutivo Federal, se trazaban plazos para que las Fuerzas Armadas regresen de manera paulatina a los cuarteles; además se fortalecían y esclarecían las tareas de revisión del Senado en materia de seguridad; y se brindaban garantías para otorgar los recursos para fortalecer a las Policías locales

Analizaron propuestas

Al mediodía, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó que se estaban revisando “muchas redacciones propuestas” para poder avanzar en los consensos.

No obstante, aclaró que éstas no serían en el “artículo a discutir, porque esto implicaría el retorno de la minuta a la Cámara de origen, pero sí en complementar y reforzar el criterio que todos debemos de tener”.

Al respecto, la senadora priista, Claudia Ruiz Massieu, dijo a través de un videomensaje, que ante la crisis de inseguridad que se vive en el país, “necesitamos Policías civiles bien capacitadas, bien pagadas y también necesitamos Fuerzas Armadas que tengan claridad de lo que pueden hacer y tengan las facultades legales para hacerlo”.

Y aclaró que conocen bien los errores del pasado, “y sabemos que militarizar no es la solución”.

Incluso, desde temprano llegaron al Senado integrantes de la sociedad civil para pedir a la oposición su voto en contra; pero poco sirvieron las presiones, porque hasta el cierre de esta edición, se perfilaba la aprobación del dictamen este miércoles.

Desde el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, hicieron un llamado a los senadores a “actuar con responsabilidad, privilegiando la paz y tranquilidad de las familias, aprobando la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional”.

Oposición pierde un voto

En este contexto, ayer el líder nacional de Morena, Mario Delgado, dio la bienvenida a su partido al senador Raúl Paz Alonzo, quien hasta ayer por la mañana pertenecía al Grupo Parlamentario del PAN; con ello, Morena necesitaría sólo 10 y no 11 los votos para lograr la mayoría calificada que requiere para aprobar la reforma constitucional.

En tanto, la senadora del Grupo Plural, Alejandra León Gastelum anunció desde la semana pasada su integración a la bancada de Movimiento Ciudadano, lo cual no ha sido oficializado, incluso ayer la legisladora subió a tribuna en representación del Grupo Plural.

No hay confianza con dirigencia priista: PAN

Por: Jorge X. López

Con la actual presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya no hay confianza ni diálogo, pero su buscará construir alianzas “con los priistas de bien que no se doblegan y tengan el valor de enfrentar al gobierno», aseveró el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés.

Añadió que, de parte del partido que encabeza Alejandro Moreno, se incumplió la palabra, la plataforma legislativa de Va por México, la moratoria constitucional y por esas razones “por supuesto que no hay confianza en la dirigencia nacional del PRI”.

En conferencia de prensa, el líder nacional del PAN apuntó que también entienden que la dirigencia no es el partido, ni sus militantes y por eso buscarán construir con todos aquellos priistas que no se doblen, que no se vendan, ni se venzan o que se entreguen ante un gobierno que persigue y amedrenta.

“Que tengan el valor para enfrentar sin miedo a un gobierno autoritario, y lo buscaremos hacer por las formas legales, por las formas políticas posibles, porque en el proyecto que impulsará Acción Nacional todos caben y todos son bienvenidos y necesarios”.

“Pero además, requerimos tener muy claro quién está de qué lado en la historia de México, este es un momento de definiciones y nuestra definición es cumplirle a México, es honrar nuestra palabra, es lograr que haya equilibrio y contra peso desde el Congreso de la Unión como lo planteamos en el 2021”, dijo Cortés.

En respuesta, el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, pidió al líder nacional del blanquiazul guardar prudencia, mesura y que piense en la alianza.

“No vaya a ser que por hacer este tipo de afirmaciones se encuentre con otro PRI que siempre ha sido opositor de Acción Nacional. Entonces, yo le pediría que siguiera los cauces oportunos”, dijo.

Comentó que en el PRI quieren reconsiderar los términos de la alianza y definir hasta dónde llegan en lo electoral y si habrá coaliciones de gobierno, en qué lugares los tendrían y los puntos de la agenda legislativa que pueden ir en conjunto y en cuáles no.

24 Horas

Compartir