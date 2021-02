Pensión ISSSTE : ¿Por qué los jubilados no aceptan el pago en UMA? (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. Rechazo es lo que recibió el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determina que el pago de las pensiones se deberán topar en un límite máximo de 10 UMA y no en salario mínimo. Esta situación causó enojo entre Integrantes del Movimiento Nacional Democrático de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, trabajadores en Activo, Jubilados y Pensionados, quienes protestaron en contra de la desición.

Los agraviados aseguraron que presentarán una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que la nueva ley es “violatoria del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. Expusieron que buscan se abra una discusión con las autoridades para la creación de un sistema nacional de pensiones de carácter público que garantice el derecho a una vida digna de las y los trabajadores al concluir su vida laboral.

Esperan también que el Poder legislativo esté abierto a una serie de reuniones con la intención de encontrar los mecanismos para revertir la definición de la SCJN y encontrar una mejor forma de cambiar la ley en beneficio de todos los empleados. Prometieron que en los próximos días emprenderán una “amplia movilización política y social, haciendo uso de las redes sociales”.

¿Cuál es el “problema”?

De acuerdo con lo establecido en Ley del ISSSTE antes de la determinación de la Suprema Corte, el monto mínimo para las pensiones jubilatorias era de 4 mil 251 pesos de manera mensual y 42 mil 510 pesos máximo. Sin embargo, con el nuevo cambio, lo mínimo que una persona podría disponer en su retiro laboral sería 2 mil 724.45 pesos mensuales y máximo 27 mil 244.50 pesos, pues las fronteras son de 1 y 10 UMA respectivamente.

¿A quién afectará más?

Esta resolución no aplica para todos los trabajadores al servicio del Estado, sólo para aquellos cuya pensión está sujeta a la Ley del ISSSTE, que entró en vigor en abril de 2007 y que decidieron un esquema vitalicio sobre el esquema de cuentas individuales o bono de pensión. Pero tampoco afectará a todos esos que eligieron pensión vitalicia, pues no todos llegan al tope de 10 UMA. A quienes no les afecta en nada es a quienes ingresaron a laborar después de la reforma y están con cuentas individuales.

El Heraldo de México

