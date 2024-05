Pemex acusa a María Amparo Casar, de Mexicanos vs. la Corrupción, de fraude por 31 mdp (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de mayo. El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, acusó a María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de haber sido cómplice de un caso de corrupción en contra de la empresa estatal por 31 millones de pesos.

“Este es un caso importante, porque es un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción o por quién encabeza a Mexicanos, ellos dicen que son en contra de la corrupción, pero en realidad son a favor de la corrupción”, dijo el funcionario durante la conferencia mañanera del 3 de mayo.

La acusación en contra de María Amparo Casar señala que ella cobró de manera ilegal una pensión de por 124 mil 948 pesos mensuales ante la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla. También se le acusa de recibir un apoyo económico por gastos funerarios y el pago de la seguro de vida.

Pemex señala que dicha pensión no debía ser otorgada ya que el trabajador Márquez Padilla no murió de manera accidental, sino que decidió quitarse la vida al aventarse de un edificio de la empresa en el 2004. Sin embargo, la presidenta del IMCO recibió apoyo de las autoridades para ignorar las investigaciones periciales.

“Todo esto fue antes de que hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente omitiendo esperar el dictamen pero cual del Ministerio Público que finalmente resolvió que había sido un suicidio”, explicó el funcionario.

“Modificaron el dictamen, que no pareciera suicidio sino que pareciera accidente para que procediera el pago, tardo del seguro como de la jubilación, pero se resolvió que fue un suicidio”, añadió.

Romero Oropeza indicó que al detectar este caso de corrupción se ha suspendido el pago de prestaciones a favor de María Amparo Casar y se han realizado las denuncias en contra de los funcionarios de Pemex involucrados, esto con el propósito de recuperar todo el dinero que fue otorgado.

“Hay diversas acciones en trámite porque estamos intentado recuperar los montos indebidamente pagados, que están estimado en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidad a servidores públicos involucrados”, finalizó el director de Pemex.

¿Cuál fue la respuesta de María Amparo Casar?

Por su parte, María Amparo Casar acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar el aparato gubernamental para ‘calumniar y difamar a personas’, incluso desde el pasado 15 de febrero se le suspendió el pago de su pensión por viudez.

“No es la primera vez que menciona este caso, llevo un conteo (…), me ha difamado y mencionado mi nombre más de 60 veces en lo que va del sexenio”, acusó la presidenta de MCCI en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“Con esto que es un asiento, te imaginarás cómo resulta doloroso para mí y ahora resulta que pasó de ser víctima de una injusticia (…) y ahora paso a ser la delincuente”, añadió.

En respuesta, la escritora señaló que en la página 100 del libro “Gracias”, obra escrita por el presidente López Obrador, se menciona ‘un cúmulo de mentiras’.

“Dice que me reuní con Bernardo Batiz para pedirle que alterara el acta y que el accidente de mi esposo fue un suicidio y no accidente, con el fin de que pudiera cobrar el seguro y después la pensión”, acusó.

“Ahora resulta que según él, yo fui con Batiz, use mis influencias y logre que cambiaran el acta de la Procuraduría. Jamás he asistido (…) en mis 40 años de carrera profesional (…). Eso de que su fuerte no es la venganza yo lo dejo entredicho”, finalizó la escritora.

