Peligroso, concentrar fondos de pensiones, advierte ABM (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de abril. Concentrar los fondos para el retiro de las personas mayores de 70 años en un Fideicomiso del Bienestar, “nos parece peligroso” y es algo que se tiene que analizar con mucha calma, advirtió Julio Carranza Bolívar, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Afirmó que nuestro país cuenta actualmente con un sistema eficiente en ahorro para el retiro, donde las Afores incluso han disminuido las comisiones que cobraban. “Desde nuestro punto de vista, esta iniciativa para concentrar todos los fondos(…) nos parece peligroso”, sentenció.

En adelanto de la entrevista Sin límites que presentaremos el siguiente miércoles por todos los canales del DIARIO 24 HORAS con el banquero, enfatizó que se necesita generar confianza a los inversionistas y refrendar que hay certidumbre para que puedan llegar capitales con la relocalización.

Carranza, quien también es presidente del Consejo de Administración de Bancoppel, consideró que hay varios temas que ponen en riesgo la certidumbre jurídica en el país, como la iniciativa para suprimir la suspensión en materia de amparos, “estos temas creemos que tienen que ser muy bien analizados”, afirmó.

En el marco de la 87 Convención Bancaria, que se llevará en unos días en el puerto de Acapulco, adelantó que van a pedir a los candidatos presidenciales que cuiden el Estado de derecho; “no se deben de cambiar las reglas en el camino, debemos generar confianza a los inversionistas, debemos de buscar que la banca tenga esa confianza de que se puede seguir invirtiendo en el país”.

Julio Carranza Bolívar enfatizó que la actual administración federal se comprometió a no cambiar las reglas, como se vio en estos últimos años, y eso trajo una consolidación que se refleja en indicadores muy importantes, “sigamos por ese camino de certidumbre y confianza, sigamos trabajando estrechamente con una buena comunicación, cuidemos no cambiar las reglas”.

Para el empresario, más que nuevas reformas en el país, se requiere tener una certeza económica y que no exista incertidumbre y desconfianza, para que se puedan afianzar las inversiones que se requieren para seguir con el crecimiento.

“No estoy diciendo que no la haya, al contrario, el presidente López Obrador, cuando llegó en 2019 por primera vez a la Convención Bancaria, ofreció no cambiar las reglas a los bancos, no mover la regularización bancaria y eso ha permitido generar certidumbre”.

Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena, presentó en la Cámara de Diputados, como informó este periódico, una iniciativa para formar el Fondo de Pensiones del Bienestar con los recursos de las personas mayores de 70 años que no hayan sido reclamados.

Mier dijo que se trata de garantizar una pensión para más de 45 millones de trabajadores donde plantea otorgar como retiro entre 16 mil 400 y 18 mil pesos a cada persona en el sistema.

Según la iniciativa, los pensionados o sus beneficiarios pueden solicitar la devolución de dichos recursos a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), pero no se mencionan los mecanismos para hacerlo, lo que representa un problema para quienes busquen reclamarlos.

Aunque en la propuesta se plantea que los recursos no podrán utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario, se tiene el riesgo de que estos montos sean invertidos en proyectos del Gobierno, los cuales no necesariamente tendrían un rendimiento financiero positivo.

Lo anterior, pone en riesgo los recursos de los trabajadores y presenta la posibilidad de caer en un esquema de pirámide, el cual no es sostenible.

