Pedro Castillo llamó a AMLO a Palacio Nacional para avisar que iba a la Embajada de México antes de su detención (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de diciembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el presidente de Perú, Pedro Castillo, se comunicó a Palacio Nacional el miércoles para avisar que iría a la embajada de México en el país sudamericano previo a ser destituido como jefe de Estado por el Congreso local al ser señalado de tener “incapacidad moral” luego de que había propuesto la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia.

Desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, el mandatario federal indicó:

“(Pedro Castillo) habló aquí a la oficina para que me avisaran que iba hacia la Embajada, que iba solicitar el asilo. Busqué a (Marcelo) Ebrard para que se le abriera la puerta”, precisó el presidente López Obrador.

Señaló que la indicación que hizo al canciller mexicano “fue con apego a la tradición de asilo, pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos rodearon la embajada, y el ya ni siquiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato”, detalló el jefe del Ejecutivo Federal, que además hizo un exhorto a las autoridades peruanas. “Nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con legalidad verdadera, que se proteja a su familia”, dijo AMLO.

Castillo fue víctima de acoso, confrontación y racismo: AMLO

López Obrador acusó que Castillo fue víctima de acoso, confrontación y racismo por parte de las élites económicas y políticas de ese país para evitar que gobernara, y que su destitución se logró ya no mediante un golpe militar sino con “un golpe blando” desplegado desde los medios de comunicación para que el pueblo peruano le diera la espalda.

Pedro Castillo fue detenido por las autoridades peruanas. Foto: Archivo

“Lo lamento mucho para el pueblo de Perú porque es mucha inestabilidad, cinco presidentes en seis años, ¿quién sufre?, el pueblo, todo por los intereses de las élites: la señora hija del expresidente Fujimori, Vargas Llosa que está ya muy cerca de la realeza en España y así estos grupos políticos, económicos, élites, no piensan en el pueblo”, dijo.

Llamó a las autoridades de Perú a que respeten a Castillo. “Lo demás, lo político ya lo va a atender la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero sí es importante recoger la lección porque esto se está aplicando en distintas partes, son golpes blandos, ya no es la intervención militar, ya es ir con el control de los medios de información que los manejan los oligarcas de los países, ir socavando autoridades legal y legítimamente constituidas, más si se trata de gente surgida del pueblo o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo y no pertenece a las élites”, dijo.

AMLO citó el reciente sentencia en contra de Cristina Fernández en Argentina. Foto: Especial

Resaltó que el mismo ataque lo vivió Lula Da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina y ahora Pedro Castillo en Perú. Sin embargo, descartó que en México la oposición esté fraguando un golpe blando contra él.

“No, aquí no han podido ni podrán porque aquí nuestro pueblo está muy avispado, muy despierto, muy consciente, por eso digo es de los pueblos más politizados del mundo, ha dado muy buenos resultados la revolución de las conciencias, ya este pueblo no se le engaña, pueden estar gritando y gritando día y noche en los medios de información y calumniando, ya ni siquiera funciona la máxima esa del hampa del periodismo de que ‘la calumnia cuando no mancha tizna’, ya no, ya salimos ilesos de la calumnia; al contrario, se les revierte”, dijo.

Descartó también que se vayan a romper relaciones con Perú, pero dijo que van a esperar unos días para ver como avanza la relación el nuevo gobierno.

“Yo ya fijé mi postura desde ayer. La política exterior de México tiene como principio la no intervención y la autodeterminación de los pueblos y nos vamos a ceñir, nos vamos a ajustar a los principios de política exterior”, resaltó.

EL Heraldo de México

