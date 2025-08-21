Partido Verde va contra tiendas de mascotas (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. Al señalar que “una vitrina no es un hogar”, diputados locales del Partido Verde (PVEM) anunciaron la presentación de reformas para prohibir la venta y exhibición de animales en tiendas de mascotas.

“Vamos a presentar una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, y en la Cámara Federal para poder prohibir en su totalidad la venta de animales de compañía en estos establecimientos”, anunció el diputado Jesús Sesma.

Al encabezar una manifestación en una tienda de animales al poniente de la capital, el coordinador de la bancada ecologista llamó a la jefa de gobierno, Clara Brugada, y a la presidenta Claudia Sheinbaum a apoyar la bancada de Morena para aprobar las iniciativas.

“No es en contra de una tienda en específico, esto es un tema más sensible. Ya no más venta de animales de compañía en espacios que no son dignos”, dijo.

Sesma Suárez señaló que es tiempo de avanzar con la protección animal y prohibir su venta en tiendas de mascotas, como se logró hacer en tiendas departamentales y autoservicios. “Este tipo de tiendas juegan con la ley ya que actualmente es muy subjetiva”, mencionó.

Señaló que hoy las tecnologías brindan la oportunidad de realizar cierto tipo de compras de animales de compañía de manera remota, lo que permite que los animales de compañía estén es espacios dignos, áreas verdes, amplias y vivan de la mejor manera posible hasta ser adquiridos.