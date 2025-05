Participaron 4 en homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz en Tlalpan; investigan autor intelectual (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de mayo. Autoridades capitalinas dieron a conocer que cuatro personas participaron en el doble homicidio ocurrido el pasado martes 20 de mayo en Calzada de Tlalpan, donde perdieron la vida Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. De acuerdo con la información oficial, los presuntos culpables habrían utilizado, al menos, tres vehículos para cometer los asesinatos y posteriormente huir al norte de la Ciudad de México.

En una conferencia conjunta entre el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázuqez Camacho, y la Fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, señalaron que:

Un autor material, quien disparó en contra de ambos funcionarios

Tres personas más que ayudaron en la conducción de los vehículos

La Fiscal capitalina concluyó que la agresión que cobró la vida de Ximena Guzmán y José Muñoz fue un “ataque directo y grado importante de planeación, experiencia previa, inversión de recurosos y logística”. Sin embargo, dijo que hasta el momento no hay hipótesis del móvil y que continúa la investigación para dar con los autores intelectuales.

Sobre si hubo participación de algún grupo del crimen organizado, Alcalde afirmó que hasta el momento no se puede hablar de ello, pues su labor como autoridad es “no adelantar”.

Hasta ahora, se desconoce el móvil del crimen, pero se ha mencionado que podría estar relacionado con recientes detenciones que se ejecutaron en la alcaldía Iztapalapa. No obstante, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha hecho un llamado a la ciudadanía y a la prensa para evitar especular sobre el doble homicidio; la titular del Ejecutivo ha pedido a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados, a tiros, la mañana del martes 20 de mayo. Los funcionarios hacían una parada en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, cuando un hombre armado los interceptó y les disparó. El agresor disparó en, al menos, cuatro ocasiones contra la mujer, para posteriormente atacar a Muñoz, quien se encontraba fuera del vehículo. Según testimonios de vecinos de la zona, el sicario habría escapado a bordo de una motocicleta.

Así escaparon los sospechosos

Tras el crimen, los agresores escaparon en una motocicleta, la cual fue abandonada minutos después sobre la calle Rubén Darío 55, en la misma colonia Moderna, a tan solo 500 metros del lugar del crimen. En ese lugar también se encontraron guantes negros, un casco y un chaleco, objetos que fueron asegurados por las autoridades. De ese punto, los sospechosos abordaron una camioneta, la cual abandonaron posteriormente en el Barrio La Asunción, alcaldía Iztacalco.

Finalmente, los agresores abordaron otra camioneta tipo Urvan, con la cual emprendieron camino hacía la zona norte de la Ciudad de México. Para dar con su paradero, las autoridades oficiales desplegaron un fuerte operativo durante la tarde y noche del martes 20 de mayo, el cual abarcó las zonas Norte, Centro, Oriente y Poniente de la CDMX. Fue hasta este 21 de mayo que se dio a conocer la detención de siete personas que estarían vinculadas al doble homicidio.

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada se pronunciaron sobre los asesinatos

Luego de confirmarse el doble homicidio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ofreció una conferencia de prensa, desde donde lamentó los hechos y aseguró que el crimen no quedará impune: “me siento muy triste por la pérdida de Ximena, de Pepe, con quien varios años compartimos historias de luchas. (…) Ximena era una persona muy buena y a Pepe lo conozco casi de niño”, fueron las palabras de la jefa de Gobierno. Agregó que el caso sería investigado y seguiría la lucha contra la inseguridad.

Por su parte, Claudia Sheinbaum externó su solidaridad con las víctimas y con Brugada Molina la mañana de este 21 de mayo durante su conferencia mañanera: “antes de iniciar la conferencia y por los hechos ocurridos ayer en la Ciudad de México, a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola. El día de ayer estuve unos minutos con ella y estuvo aquí en Palacio Nacional. Estuvimos platicando, abrazándola y que sepa que no está sola, que el gobierno de la Ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo”, fueron las palabras de la presidenta de México.

