Paris Hilton confiesa que sufrió abuso sexual; “me robaron mi infancia” (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. La empresaria del sector turístico, Paris Hilton reveló en una entrevista que fue víctima de abuso sexual mientras estaba en Escuela Provo Canyon, como parte de un tratamiento menta, en Utah durante la década de los noventa.

Después de 20 años de ser internada en el instituto, finalmente la millonaria Paris Hilton reveló en una entrevista al medio de información The New York Times que empleados desconocidos del centro de salud mental fueron quienes abusaron de ella y a otras pacientes.

I was abused at Provo Canyon School 20 years ago and I am so heartbroken to see uncovered security footage of a child being thrown to the ground. Click the link below to watch disturbing footage from the school where I was abused. https://t.co/AbvjMDm8db

Cabe destacar que hace un año, Paris Hilton testificó ante juzgados que durante su estancia en la Escuela Provo Canyon, donde estuvo 11 meses internada, vivió violencia física y psicológica, pero finalmente tuvo la confianza de hablar sobre el abuso sexual.

This was a recurring experience not only for me but for other #survivors. I was violated & I am crying as I type this because no one, especially a child, should be sexually abused. My childhood was stolen from me & it kills me this is still happening to other innocent children.

— ParisHilton (@ParisHilton) October 11, 2022

Excélsior