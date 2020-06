Paramédico se suicida tras meses de atender a pacientes con Covid-19 (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de junio. Durante más de tres meses, el teniente paramédico Matthew Keene, se paró todos los días con la convicción de atender a los pacientes que se convirtieron en portadores del coronavirus. Hoy se suicidó.

El hombre de 38 años de edad fue encontrado dentro de su casa en Rockland, Nueva York, uno de los puntos donde la pandemia de Estados Unidos no ha podido ser controlada.

De acuerdo con el sindicato al que pertenecía, el también miembro del Departamento de Bomberos pasó durante sus últimos días por situaciones como la depresión y el estrés debido a la carga de trabajo en el sector debido al brote de Covid–19.

Los restos del socorrista fueron hallados dentro de su casa, en la cabeza tenía un disparo que se cree realizó él mismo, aunque las investigaciones de las autoridades no han dado una versión oficial sobre los motivos que llevaron a Matthew a atentar contra su propia vida.

“Era querido por todos” Vincent Variale, presidente del sindicato al que pertenecía el hombre.

