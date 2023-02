Paralizan miedo y angustia la vida de María Elena Ríos (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de febrero. El miedo ha paralizado la vida de la saxofonista y activista, María Elena Ríos Ortiz, quien asegura que, como mujer y desde que es niña, jamás ha dejado de sentirlo, pero en las últimas dos semanas, la incertidumbre y la angustia han regresado por las irregularidades en su caso, por violencia ácida.

De tiempo completo se dedica a perseguir que se haga justicia por el ataque del que fue víctima en Huajuapan, Oaxaca, presuntamente a manos de Juan V, en 2019; mientras que, involuntariamente, sus sesiones de reconstrucción, la terapia psicológica, los estudios, la oportunidad de crear un sustento económico y su tiempo de recreación, han quedado en pausa.

“Ahorita mis energías están enfocadas en tanto amparo que se tiene que resolver(…) no he descansado bien, tengo pesadillas(…) la semana pasada nada más fui a dos clases de música(…) tengo una pequeña marca y no la puedo anunciar”, dijo en entrevista con 24 HORAS.

PELIGRO LATENTE

Para María Elena, que el exdiputado priista se quede en prisión no es garantía de seguridad, pues en caso de que así sea “va a estar muy enojado” y si es puesto en libertad, “es peligroso, porque es impunidad”.

A pesar de que dos policías la acompañan, teme volver a ser quemada, que alguien la espere y le eche ácido, “porque se siente horrible cuando te queman”.

Para llorar y asimilar todo lo que ha pasado tampoco ha tenido espacio, porque no quiere convertirse en otra estadística.

“Yo no tengo una actividad normal, ni siquiera sé si voy a vivir otro día. Incluso siento que vivo por inercia”, contó.

Ahora se enfrenta a una lucha de discursos, en el que su agresor contrató a Maribel Pérez, de una agencia de relaciones públicas, quien solicita el derecho de réplica de Juan –a pesar de no tener acreditación legal– en cada medio donde Male acude.

EL COSTO

De agosto a septiembre de 2022, Ríos Ortiz pagó el tratamiento médico que ha necesitado y acumuló una deuda de 152 mil pesos que debe liquidar el Gobierno de Oaxaca, por carecer de estos servicios públicos en la entidad, pero se han negado “porque dicen que no les dejaron muy claro el expediente”.

María Elena exige que la actual administración responda ante la deuda, porque ésta tiene todas las facturas necesarias, y ella, debido a lo demandante de cada audiencia y juicio, no se ha podido comprometer con un empleo estable.

Para mí, ahorita sentarme a hacer un duelo es como un lujo y qué jodido que este sistema ni siquiera te permita llorar como necesitas para saciarte”

María Elena Ríos Ortiz

Activista oaxaqueña

En Guadalupe y Ecatepec, dos víctimas más

En Nuevo León y Ecatepec, Estado de México, Liliana y Yéssica luchan por su vida. Ambas fueron víctimas de violencia ácida en dos diferentes ataques.

Hace casi un año que Liliana Torres, de 24 años, fue quemada y violada en Guadalupe, pero hasta ahora las heridas en su piel no han sanado del todo, por lo que a través de la cuenta de Twitter @Liliana91657733 solicita ayuda económica para pagar sus medicamentos y citas en el doctor.

“Las heridas todavía no sanan, me duelen mucho(…) tengo cuatro hijos que dependen de mí. Es un gasto enorme, espero puedan apoyarme”, pidió en un video difundido en redes sociales.

En marzo de 2022, su cuerpo inconsciente fue arrojado a un lote baldío y luego le prendieron fuego. Ella ha señalado a su exarrendador como el presunto culpable, quien anteriormente la acosó, amenazó y abusó de ella.

Mientras que en Ecatepec, Yéssica, de 21 años, fue trasladada ayer de emergencia al hospital 20 de Noviembre, en la Ciudad de México, por lesiones en 60% de su cuerpo, supuestamente a manos de su hermano, quien le roció gasolina y le prendió fuego.

Jonathan N, de 27 años, fue detenido por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

24 Horas/Foto:@_ElenaRios

