Paquita la del Barrio está hospitalizada (20:00 h)

Veracruz, 9 de noviembre. El mánager de la cantante confirmó que se encuentra internada en una clínica privada en Xalapa, Veracruz.

Luego de que se informara sobre la hospitalización de la señora Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquila la del Barrio, en un clínica privada en Xalapa, Veracruz, su oficina de representación artística confirmó la información.

A través de un comunicado, la oficina de Paquita la del Barrio reveló que si bien la cantante se encuentra en el nosocomio, su estado de salud no es de gravedad, ya que su ingreso fue programado como parte de “un procedimiento ocular”.

“Paquita la del Barrio fue ingresada el día de hoy como parte de un procedimiento ocular que tendría que recibir el lunes pasado, pero se postergó para poder asistir a la feria de Tlaxcala”, señalaron en la misiva publicada en sus redes sociales.

Sin embargo, desmintieron que la intérprete de ‘Rata de dos patas’ se encontrara grave, haciendo hincapié en que “no hay motivo de preocupación”.

“Se va a tomar tres semanas de reposo para retomar actividades en el festival ‘Bésame mucho’ el día 2 de diciembre en Los Ángeles, California”, aseguraron.

Paquita la del Barrio entró a cirugía por un raspado corneal

En entrevista con ‘De primera mano’, Francisco Torres, mánager de la artista de 76 años, compartió algunos detalles sobre su estado de salud. Además, negó que Paquita la del Barrio hubiera llegado inconsciente al hospital.

“No, no, para nada (llegó inconsciente). Ella tenía que someterse a un procedimiento ocular (…) es un procedimiento del cual no ha quedado bien, (hace tiempo) le hicieron un trasplante de cornea y ahora le tienen que hacer un raspado (…) porque no ha quedado bien”, explicó en la emisión de este 9 de noviembre.

Televisa

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir