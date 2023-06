PAN abierto a la sociedad civil para sumar esfuerzos y rescatar al país (19:15 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de junio. La dirigente estatal Perla Woolrich Fernández sostuvo que el Partido Acción Nacional (PAN), tendrá como sus mejores aliados a quienes integran la sociedad civil, “para defender a México se necesita de la suma de hombres y mujeres que quieran participar en el rescate del país”.

Dijo que para el 2024, “las puertas del PAN, desde ahora están abiertas a la sociedad civil, para que vengan a cobijarse en el Partido Acción Nacional y podamos juntos enfrentarnos a una campaña, que cómo observamos en el Estado de México, se trato de una elección de Estado, llena de coacción y compra de votos, donde la delincuencia organizada no solo se mostró sino participó”.

Dijo que, en relación con otros partidos políticos, “sigue en pie, lo están viendo las dirigencias nacionales, pero también me han dado la facultad para ir solos, para ir con una alianza o con candidatos comunes”.

“Creemos que hay lugares donde vamos a ganar, pero hay otros donde el PRI tiene fuerza y otros posibles aliados tendrán más posicionamiento, no obstante, el mejor aliado es la sociedad civil a quien les pido que por favor intervengan en las elecciones, porque el cambio se da cuando vas a votar”.

Consideró que, si la ciudadanía no va a votar, es porque no les gustan los partidos o las y los candidatos, si ningún partido les agrada y entonces se fijan en la persona, es momento de que la sociedad civil participe, “invitamos a que vengan a los partidos porque la necesitamos, son ellos los que va a defender la elección del 2024, de nada sirve a un partido tener al mejor candidato sino no respaldan con votos en las urnas”.

“Ya hemos comenzado a reunirnos con ciudadanas y ciudadanos que aspiran a participar, y estamos todos preocupados por lo que el gobierno de Manuel Andrés López Obrador puede seguir destruyendo, es un trasgresor de la ley, le vale, pero si todos salimos a votar por un cambio se puede hacer”.

Consideró que pronto se van a arrepentir en el Estado de México, cuando vean lo que pasa cuando llega Morena, como en Oaxaca, donde este Gobernador Salomón Jara tiene lleno el gobierno con su familia, con evidentes casos de nepotismo.

Mientras el estado se incendia por la inseguridad, “y todavía se pone a presumir que el trato a los migrantes es ejemplar, cuando en San Pedro Tapanatepec los tenían retenidos, donde se colapsó su sistema de agua potable, de drenaje y ni alimentos había para las familias oaxaqueñas que ahí viven por la llegada masiva de migrantes”.

Deploró que este gobierno cada día muestra más su incapacidad, “presentó un Plan de Desarrollo, copia y pega del que usó Gabino Cué, “peor aún porque no contiene reglamentación en la planeación, no hay indicadores, cómo se van a evaluar los resultados de su administración, en salud, no se incluye la deuda de 14 mil millones de pesos y la desaparición del INSABI en la entidad”.

“En el rubro educativo, no se incluye la nueva ley educativa y lo que implica, quedará desfasado sin esa actualización. Tampoco hay un capítulo sobre la generación de energía limpias, pese a que menciona de forma constante el desarrollo en la zona de Istmo, por ejemplo y el mentado Corredor Interoceánico. Incluso sigue utilizando el término Coplade cuando lo correcto es decir el Instituto de Planeación para el Bienestar”.

Señaló que al paso que van “esta primavera esta tan verde que no va a florear nunca, quiso llegar a la gubernatura y ahora no sabe qué hacer, prolifera la violencia y está demostrado de su secretario de gobierno no puede con el cargo, lo lamento por Oaxaca y sus familias”.

