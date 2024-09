Padres de familia bloquean carretera en Mogoñé por abandono educativo y falta de maestros (13:55 h)

Edwin Meneses

San Juan Guichicovi, Oax. 30 de septiembre. Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 101, ubicada en la Villa de San Juan Guichicovi, tomaron la decisión de bloquear la carretera Transístmica 185 en el kilómetro 180, ante la falta de respuesta del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a sus demandas.

Durante una asamblea general, acordaron tomar esta medida drástica debido al cansancio por lo que consideran engaños y manipulaciones tanto de funcionarios públicos como de sindicatos, quienes han ignorado las necesidades urgentes de la institución educativa.

Entre las principales exigencias de los manifestantes se encuentran la asignación de una plantilla completa de personal docente y administrativo, además de solicitar el cambio de supervisión escolar a la zona número 20 con sede en Palomares.

Asimismo, piden respeto hacia el personal directivo y docente que ha mostrado compromiso con la educación de los estudiantes, quienes, según los padres, han sido los más afectados por la falta de personal y la inestabilidad en la escuela.

De acuerdo con los padres de familia, la escuela ha sido utilizada en los últimos seis años como un trampolín para que los docentes completen sus horas de trabajo y avancen en sus intereses sindicales, dejando de lado su labor educativa.

Denuncian que esta situación ha generado un grave abandono académico, lo que ha afectado directamente a los estudiantes, quienes con frecuencia se quedan sin clases debido a la ausencia de maestros comprometidos.

Otro de los reclamos fuertes que los padres plantearon es el solapamiento por parte de la delegación sindical D-II-29 de dos profesores que fueron denunciados por acoso sexual por parte de alumnas de la escuela. A pesar de las denuncias, los padres afirman que no se han tomado medidas adecuadas para sancionar a los involucrados, lo que ha generado una mayor desconfianza hacia las autoridades y sindicatos.

Ante esta situación, los padres de familia han reiterado que no levantarán el bloqueo carretero hasta que sus demandas sean atendidas por las autoridades correspondientes. Exigen una solución inmediata para garantizar que la educación de sus hijos no siga viéndose afectada por la falta de atención y el abandono en el que, según ellos, se encuentra la Secundaria Técnica No. 101.

