Pablo Alborán revela que es gay; “Quiero que mi grito se haga más fuerte” (+video) (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de junio. El cantante malagueño, Pablo Alborán bombardeó a sus seguidores con una sorpresa, y es que reveló que en realidad es gay.

A través de su cuenta de Instagram subió un video en el que explica que con las últimas noticias sobre el Coronavirus, y el peso de las malas sobre las buenas, él necesitaba contarle a sus fans algo que lo haría sentir no sólo libre, sino un poco más feliz de compartirlo.

“Como saben el mundo nos está dejando noticias agridulces últimamente, todos nos plateamos de lo que nos hace más feliz y que no, hoy desde ese amor me gustaría contarles algo muy personal”.

De igual manera, dijo que muchos seguramente ya sabían de su orientación sexual, sin embargo, quería externado.

“Hoy quiero que mi grito se haga más fuerte, tenga más valor, estoy aquí para contarles que soy homosexual, que no pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era, la gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual”.

Finalmente, indicó que esperaba con su noticia poder ayudar a aquellos que están en la misma situación, pero recalcó que ésta confesión fue por él mismo.

“Aquí en mi casa he sentido la libertad de amar a quien he querido. Jamas sentí que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así, por eso hoy sin miedo, espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien, pero esto lo hago por mí”.

Información de:24 Horas/FOTO: pabloalboran/INSTAGRAM

