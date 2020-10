Otro más, Samuel Gurrión, secretario de Semaedeso, da positivo a Covid-19 (15:10 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. Otro de los secretarios del gabinete del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, dio positivo a Covid-19, se trata de Samiel Gurrión Matías, titular de la secretaría de Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (SEMAEDESO).

Luego de darse a conocer este día, la reinfección de coronavirus al secretario de Finanzas de Oaxaca, Vicente Mendoza Téllez Girón, primero del equipo de Murat Hinojosa de contraer dos veces el virus del Covid-19. También el responsable de la secretaría del Medio Ambiente en Oaxaca, Gurrión Matías, anunció a través de su cuenta de twitter, que luego de presentar diversos síntomas se realizó la prueba diagnóstica con resultado positivo al virus SARS COV 2.

El funcionario estatal señaló que seguirá atendiendo de manera puntual sus responsabilidades desde su hogar, siguiendo las recomendaciones médicas.

Luego de presentar diversos síntomas, me realicé la prueba y salí positivo a

De igual manera, el director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca (Cecyteo) Gustavo Marín, informó en su cuenta de twitter que también resultó positivo a la prueba de Covid-19 que se realizó, por lo que seguirá las indicaciones médicas correspondientes y ha iniciado el aislamiento en su domicilio, desde donde atenderá sus responsabilidades al frente de la institución educativa.

@TavoMarin_

45min

Me he realizado la prueba para Covid_19 y el resultado ha sido positivo, por lo que de acuerdo a las indicaciones médicas he iniciado el aislamiento y tratamiento correspondiente.