Otra funcionaria se baja de la 4T, Candelaria Ochoa, titular de la Conavim renunció al cargo (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de junio. Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) renunció al cargo, dijeron fuentes de la Secretaría de Gobernación (SG).

Con esta salida, oficial a partir del 1 de julio, son cuatro las renuncias de funcionarias federales en este mes: Mónica Macisse, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); Mara Gómez, presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Asa Cristina Laurel, subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

En el caso de Ochoa, de la Conavim, las fuentes consultadas aseguraron que “tuvo diferencias con sus superiores”, por lo que presentó su renuncia para retirarse del cargo el 30 de junio. Afirmaron que el hecho es independiente a las renuncias en Conapred o Ceav.

Al momento la SG no ha informado sobre el particular; se buscó a Ochoa pero no ha sido posible contactarla vía telefónica.

La Conavim tiene a su cargo, entre otros, el seguimiento a las alertas de violencia por razón de género, así como la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres.

La Jornada

