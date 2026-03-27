Oscar al mejor actor: Nacho Mier: Víctor Sánchez Baños (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo.

Oscar al mejor actor: Nacho Mier

· Amigos de AMLO echan abajo Plan B

· Anaya, Velasco y Adán contra Claudia

· Aventura desgastante para presidente

· Morena, cae en preferencia electoral

· Encuestas reales y desgaste del poder

· Nafin impulsa proyectos ciudadanos

· Cheil, marketing omnicanalidad

· Huacho no explica su gran riqueza

· Refurbi, economía circula y renovar

Si tenéis la fuerza, nos queda el derecho.

Frases de Victor Hugo, (1802-1885) Novelista francés.

Lo que navega sobre las aguas es lo que percibe nuestros sentidos. Sin embargo, bajo esas aguas turbulentas hay un universo que generalmente se esconde en la oscuridad.

Así puedo resumir lo que ocurrió el miércoles por la noche en el Senado de la República, donde se hizo añicos el Plan B de Presidencia de la República, para impulsar una Reforma electoral.

El primer intento lo hizo para hacer una reforma que estaba enfocada a concentrar más poder de la Presidencia de la República. Eran reformas constitucionales que necesitaban 334 votos, pero la aritmética legislativa no superaba los 300 ya que los aliados del oficialista Morena, PT y PVEM, se negaron a firmar su suicidio.

Esas reformas constitucionales que aniquilaban la existencia de los partidos satélite del oficialismo, así como a los opositores PAN, PRI y MC. Era concentrar tal poder en el presidente que aniquilaba totalmente el resto de los poderes así como los organismos de equilibrio político en todo el país. Una dictadura.

Nadie se daría un balazo en una pierna. Así el resto de los partidos, diferentes al morenismo, lucharon contra la eliminación de diputados plurinominales; la reducción del financiamiento a partidos políticos y los cambios en la elección de consejeros y magistrados electorales por voto directo y lograron acabar esas ansias de concentración de poder con 259 votos donde se unió toda la oposición (PRI, PAN, PT, PVEM, y MC).

Después mandaron una farsa de reforma electoral que llamaron Plan B, con el fin de adelantar la revocación de mandato para el 2027, cuando estaba programada para el 2028, así como reformas presupuestales. Se aprobó la reducción de los presupuestos de los congresos estatales y del Senado, así como el ajuste a las remuneraciones de consejeros, magistrados y funcionarios electorales.

La revocación no pasó, pero el resto sí.

Ahora vayamos al fondo de los motivos por los que no pasó la propuesta de Claudia Sheinbaum para adelantar el proceso de revocación de mandato, que no es obligatorio; lo tienen que pedir con firmas el 3% de la lista nominal; algo así como 3 millones de mexicanos.

La oposición se tiró al piso viendo el horizonte sobre el mar, sin profundizar, y dijo que buscaban que la presidente Sheinbaum saldría a hacer campaña en favor de Morena. Eso es lo menos importante. Con o “revocación” lo hacen y lo hicieron en elecciones intermedias desde Fox hasta Andrés López.

En ese complot contra Claudia, sus asesores jurídicos pensaron que era una excelente idea ya que tenían que aprovechar la “fama” de la líder del ejecutivo para impulsar a Morena, que se encuentra en caída libre, gracias a los escándalos de corrupción en que están envueltos los burócratas guindas de altos vuelos del gobierno federal y estatal.

La oposición le daba mucho mérito a la fama a Morena, generada por encuestas centaveadas para crear percepciones. Un elogió para Claudia. Pero, cuando se ve debajo del ras del agua, hay un mar de fondo, en donde la caída de Morena podría arrastrar a la presidente.

Resultado: Claudia perdió otra batalla legislativa (aunque era una aberración total); fallaron sus operadores políticos en el Senado, quienes en la “derrota” de la presidente, festejaron y aplaudieron. Ahí están las fotos de Ignacio Mier, líder de Morena en el Senado, su patrón, Adán López y los líderes del PT, Alberto Anaya (quienes se convirtieron en “héroes” de la noche” en esa gran pantomima) y Manuel Velasco, del PVEM.

Si perdió Claudia, ¿por qué festejaban? ¿Acaso ganó el pejelagarto quien tiene los hilos de las marionetas legislativas?

Lo mínimo que pudieron hacer, es salvar el pellejo de Claudia para el resto del sexenio, aunque debilitaron su imagen de control político de su mismo partido.

En las siguientes líneas explicó la caída de Morena y la verdadera razón por la cual cayó el Plan B.

PODEROSOS CABALLEROS

MORENA: Se estima que mucho más de la mitad de las gubernaturas en disputa, las perdería Morena en las elecciones del 2027. Además, tendrían que hacer fiesta nacional los morenistas si logran la mayoría simple y, con todo y su alianza con el PT y el PVEM, y la ayuda de los esquiroles de MC. Encuestas serias, como la de Buendía & Márquez, dieron fe que el oficialismo pasó de un 46% en febrero del 2025 a un 34% en febrero del 2026. En imagen pública, la opinión positiva cayó en el partido del gobierno, de un 70% a un 54%, en el mismo periodo. Lo que queda claro es la caída estrepitosa del partido en el poder y el crecimiento de partidos como el PRI, de Alejandro Moreno, a quien le ha ido mejor que al PAN en las encuestas a marzo. Esto lo manifiesta Electrométrica que le da 12% al PROI, sobre 10% al MC y 8% al PAN, quienes no quieren aprovechar la oportunidad de ir unidos en las próximas elecciones. Miedos de Jorge Romero y Dante Delgado, los orillan a perder el control electoral.

NAFIN-BACOMEXT: El director de Nafin Bancomext Roberto Lazzeri dio a conocer el programa de Proyectos Ciudadanos de la Impulsora de Innovación México. Se trata de un instrumento diseñado por las áreas especializadas en inversiones de ambas instituciones. El anuncio se hizo en presencia del secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora.

CHEIL: Para acelerar su estrategia de crecimiento regional, la red de marketing omnicanalidad con sede en Corea del Sur Cheil, que preside John Kim, designó a Wonjun Jang como CEO para México. Con más de 17 años de experiencia, ha colaborado con empresas como Samsung, Diageo, Lululemon, Airbnb y ABIn Bev.

ESTADO POR ESTADO

YUCATÁN: Se destapó una investigación que señala a cuatro gobernadores y exgobernadores de Yucatán, entre ellos el actual Ejecutivo, Joaquín Díaz, alias Huacho, por presuntos daños al erario que suman más de 25 mil millones de pesos. Las notas locales resaltan la magnitud del desfalco acumulado en diversas administraciones. Hay documentos y denuncias, pero no voltean a ver desde la FGR y, obviamente, el fiscal carnal yucateco.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG): Refurbi, liderado por Sebastián Jiménez, la startup colombiana enfocada en economía circular tiene como objetivo tener 100 millones de dólares para 2030 y desplegar su modelo de trade-in con tecnología propietaria en México, trabajando de la mano con retailers, fabricantes y operadores de telecomunicaciones en uno de los mercados más relevantes de la región.

vsb@ppoderydinero.mx

@vsanchezbanos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir