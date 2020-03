Organizaciones y trabajadores reclaman a AMLO falta de apoyo en Oaxaca (13:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. A su llegada al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue recibido por un grupo de afiliados al Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de Salud, de la Sección 9 Oaxaca, quienes le demandaron firmar el Insabi en esta entidad, para que así ellos puedan cobrar los tres meses de sueldo que les adeudan.

A bordo de la camioneta que lo trasladaría a Tlaxiaco, en donde inaugurará un hospital, López Obrador, recibió saludos pero también exigencias de oaxaqueños que no han sido atendidas.

Los sindicalizados, acusaron que hasta hoy sus demandas no han sido atendidas por el gobierno federal ni por la Secretaría de Salud, por lo que le exigieron al presidente responder a su exigencia.

Curiosamente previo a la llegada del primer Mandatario, en el bloqueo que mantienen en el crucero, militantes del Codep y Codem, no dejaron pasar al gobernador Alejandro Murat quien se trasladaba en su vehículo y lo obligaron a descender para que atendiera sus reclamos logrando con ello que una comisión fuera recibido en el aeropuerto.

Ya en el interior de la terminal, cuando llegó el presidente López Obrador un grupo de mujeres de las organizaciones que llevan tres días haciendo protestas en la ciudad, le pidió que atendiera casos de justicia otras necesidades para las comunidades.

Una vez afuera, los manifestantes le reclamaron al presidente quien a bordo de la camioneta negra que utiliza en sus traslados, que no el Insabi en Oaxaca no funcionaba, que no habían cobrado sus apoyos, también hubo y gritos consignas a favor.

López Obrador saludó a todas las personas a su paso sin seguir los protocolos que su gobierno recomienda a través de la Secretaría de Salud como el contacto y saludo de mano para evitar el contagio del coronavirus, que en Oaxaca de han confirmado dos casos y otros que están en observación.

