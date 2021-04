Ordena INE que Félix Salgado Macedonio no aparezca más en spots de Morena (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de abril. Las malas noticias le siguen llegando a Félix Salgado Macedonio, otrora candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, y a quién hace unos días le fue retirada esa candidatura por parte del INE, al ser acusado supuestamente de no declarar gastos de precampaña.

Ahora, de manera urgente, el INE informó y advirtió a Morena, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, no difundir spots para promover la imagen de Félix Salgado Macedonio, toda vez que, al menos por ahora, el ex contendiente a la gubernatura guerrerense, tiene cancelada la candidatura para buscar este cargo de elección popular.

Fue el PRI el que presentó una queja por la difusión de spots de campaña en los que aparece Félix Salgado Macedonio; sin embargo, esta petición de medidas cautelares no procedió, ya que los spots de los que habla el Revolucionario Institucional, dejaron de hacerse públicos el pasado 31 de marzo, pero de igual manera, el INE reiteró a Morena evitar exponer la imagen de Macedonio en spots de campaña.

“Mientras haya una candidatura cancelada no se pueden difundir promocionales respecto a esta persona”, explicó sencillamente la consejera Adriana Favela. Mientras que la consejera Claudia Zavala agregó que “Hay que ser explícitos en ello, prever que no se suban spots en el entendido de que mientras esté la cancelación de la candidatura no podrá difundirse.

“La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos estará atenta, si se llega a presentar un material promoviendo una candidatura que fue retirada por orden del Consejo General (del INE) y avalada por el Organismo Público Local de Guerrero”.

Félix Salgado Macedonio prepararía marcha

Tras unas cuantas marchas de apoyo que se han dado en Chilpancingo, Guerrero, para exigir al INE le regrese la candidatura a Félix Salgado Macedonio, se tiene prevista mañana otra movilización, pero en el Puerto de Acapulco, lugar donde simpatizantes de Morena y de Salgado, quien estaría presente, comenzarán sus exigencias desde el monumento de la Diana Cazadora.

Publimetro

Compartir