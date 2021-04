Onésimo Cepeda se queda con Dios, no va por diputación (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de abril. “Yo jamás voy a abandonar el ministerio, sería como vender mi progenitura por un plato de lentejas. Es una pendejada, como obispo estoy designado a juzgar a las 12 tribus de Israel en el cielo”. Así se deslindó el obispo emérito, Onésimo Cepeda de cualquier aspiración política.

En entrevista con el periodista, Carlos Marín, el prelado señaló que él nunca aceptó una candidatura, a él lo invitaron a registrarse al partido Fuerza X México.

– Carlos Marín: Dices que fuiste invitado, y propiamente no eres oficialmente candidato, ni lo serás.

– Onésimo Cepeda: Así es, fui invitado a registrarme al partido, me registré al partido, hasta ahí llega. Me llevaron a que me inscribiera yo, y no me anoté.

“NO RENUNCIARÉ COMO MINISTRO DE CULTO”: ONÉSIMO CEPEDA REVISA SI PUEDE POSTULARSE COMO CANDIDATO A DIPUTADO

Antes, al mediodía de este lunes, el dirigente del partido Fuerza X México, Gerardo Islas anunciaba que Cepeda Silva había sido registrado en el Comité Directivo Estatal como candidato local por el distrito 21 con cabecera en Ecatepec.

Sobre su posible -en ese momento- candidatura, el obispo emérito de Ecatepec dio tres razones por las que contendería por un cargo político: “quiero un México mejor, porque no pienso cobrar, y tercero y fundamental, porque estoy harto de tanto pendejo”.

En ese momento, el dirigente de Fuerza X México indicó que Cepeda Silva era considerado debido debido a que ya no era un ministro en activo, por lo que podría votar y ser votado.

SE DESLINDA EPISCOPADO MEXICANO DE ONÉSIMO CEPEDA

Pese a lo anterior, a las pocas horas la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado en el que señalaba que, hasta donde tenía constancia, Onésimo Cepeda no había pedido ni había recibido el permiso prescrito por las leyes canónicas.

El Episcopado indicó que, en función de los cánones 278, 287, 285 y 287 “les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos, que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil”.

