Omar Fayad perdió 20% de pulmón por COVID prolongado; su esposa, Victoria Ruffo, llama a no descuidar secuelas (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. El COVID-19 puede dejar secuelas en la salud de quienes lo padecen, se le llama COVID largo y pueden ser pulmonares, cardiovasculares o neurológicas, un ejemplo es el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad y contó las complicaciones que ha tenido tras haberse contagiado en la primera ola, entre ellas haber perdido 20% de su pulmón.

“Tuve 4 días muy, muy complicados, de verdad creían que algo me iba a suceder. Es una tortura psicológica. Lo primero en lo que piensas es la muerte”, dijo Omar Fayad, gobernador de Hidalgo.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, se contagió de COVID-19 en marzo de 2020. Superada la enfermedad, en febrero de este año, durante la inauguración de la primera fase del aeropuerto de Santa Lucía, Fayad le notificó a al presidente López Obrador que su cuerpo comenzaba a presentar algunas protuberancias.

“El presidente me dijo, Omar tu tuviste alguna consecuencia post COVID, porque está habiendo muchas y en el elevador me abrí la camisa y le mostré que tenia unas bolas. Me salieron aquí, me salieron aquí, me salieron aquí”, narró el gobernador.

Esa misma tarde, el gobernador se hizo una tomografía.

“Me presentan las imágenes y ¡oh, sorpresa! Miren cómo pinto, esto era una evidencia que había un tumor con actividad metabólica, probablemente cáncer. Miren cómo pintaron la actividad metabólica dentro del tumor en los ganglios.

“El imagenólogo me contesta. Yo te podría decir que en un 80% que es cáncer. Habló con mi esposa primero y le dije te voy a decir algo muy serio, no quiero llantos, no quiero preocupaciones, es algo que vamos a enfrentar, vengo del estudio, me acaban de diagnosticar cáncer en los pulmones, ya sabrás, mi señora se puso mal, lloró”, destacó Fayad.

“La verdad fue un momento muy difícil para todos. Lo único que quería era rezar y saber que iba a entrar a una operación y que Dios lo cuidara y lo protegiera y que todo saliera bien”, afirmó su esposa, la actriz Victoria Ruffo.

“Entonces me someto a la operación. Ahí estamos dentro del tumor, incluso, no hombre, está más negro que mi conciencia, va a ser benigno, ahí es donde ellos descubren que no es cáncer, no tiene la apariencia. Este es el aparato con el que van a cortar mi pulmón”, detalló el gobernador Fayad.

Los tumores que le extirparon no eran malignos, tras la intervención, Fayad perdió un 20% de su pulmón.

“Se hicieron los estudios no fue tuberculosis, lo único que quedó con los médicos de diagnosticar es que es por consecuencias o efectos colaterales, o efectos del COVID”, agregó.

“El impacto y la carga de la enfermedad que nos va a dejar el COVID todavía no la dimensionamos, la cantidad de pacientes que vamos a tener con enfermedades pulmonares crónicas, con miocarditis, con secuelas de salud mental. En realidad va a ser tremenda”, explicó José Domingo Casillas, subsecretario de Salud de Hidalgo.

Fayad reveló que está en pláticas con la UNAM para instaurar en Hidalgo un Centro de Investigación de las secuelas que deja a largo plazo el virus del SARS-COV-2.

“Que los investigadores puedan aprovechar toda esa experiencia y esa información para que verdaderamente sepamos qué le pasa a la gente después de que ya tuvo COVID y que sí le va a pasar esto que se prevengan”, insistió. “Decirle a todas las personas que han tenido COVID, como Omar, que por favor permanezcan atentas a su salud. Que este virus deja secuelas que si no son atendidas pueden traer consecuencias muy graves, que por favor no se descuiden”, concluyó la actriz.

