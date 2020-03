Ola de críticas a vecinos de Santa Fe por cantar “Cielito Lindo” al inicio de cuarentena (18:42 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. A través de redes sociales se viralizó el video de cómo vecinos de Santa Fe salieron a sus balcones a cantar “Cielito lindo“, luego de que iniciaran una cuarentena para prevenir contagios de coronavirus.

En las imágenes se ven unos de los complejos habitacionales de la zona, en los cuales algunos departamentos apagan y prenden las luces, mientras sus inquilinos entonan la canción.

Los hechos, en que son una réplica de lo ocurrido en ciudades de Italia y otros países que también viven en cuarentena por el brote, no fueron bien recibidos por los internautas mexicanos.

Cantando Cielito Lindo desde Santa Fe. Bien por ellos q no tienen q trabajar 👏🏼 , pero esto no quiere decir q es la realidad de Mexico, ellos son una minoría afortunada. Se les respeta q hagan cuarentena, q respeten a los q no pueden. pic.twitter.com/C7RhRCijOF

— Carlos Padilla 🇲🇽 (@soyelciudadano2) March 23, 2020

Los usuarios recordaron que en México la situación es muy diferente a la vivida en otras naciones, pues la cuarentena aún no es obligatoria, y hay muchas personas que salen a las calles a trabajar.

Además, apuntaron que aún no ha pasado tanto tiempo como en los países de Europa, donde la medida fue adoptada desde semanas atrás.

Con información de medios

Compartir