“Ojalá todos oficiales fueran así”: tiktoker en un filtro de seguridad en Santa Lucía del Camino (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de agosto. ¡Ojalá todos los oficiales fueran así!, ¡no ma… que buena atención me dio el oficial, qué atención más chingona me dio el poli, ojalá todos fueran así la verdad, dice un motociclista sobre su expriencia en un filtro de seguridad de Santa Lucía del Camino.

El usuario de la plataforma Tik tok, @jos_m0tovlog cuenta en un clip su experiencia de su encuentro con el elemento de la Policía Vial de este municipio conurbado con la capital oaxaqueña.

Y es que al ser detenido en un filtro de seguridad implementado por la dirección de la Policía Municipal y Vial, el oficial de manera atenta y cordial entabla un diálogo con el motociclista para hecerle de su conocimiento sobre el operartivo.

El oficial le pide de manera amable que si puede revisar el contentido de su mochila al conductor de una motocileta, el cual accede y le comenta que va a la universidad y que venía de la Sierra Norte a entregar un reporte.

Mientras hacen la revisión el uniformado le pregunta ¿De la Sierra vienes o que, de que parte, que tal está por allá?, a lo que el motociclista responde que en esta temporada por la lluvia todo esta bonito porque todo está verde.

El oficial le comenta que este tipo de filtros se impelementa para abatir el alto incidente de motos robados y con las cuales luego se cometen diversas fechorías.

Está excelente, responde el conductor , “a mí gracias a Dios no me ha tocado que me la roben pero un compañero en la universidad sí se la robaron, y no me quiero imaginar que se siente”.

“Estos filtros nos ha funcionado mucho, hemos recuperado como 40 motos”, dice el oficial y cómo actúan los malosos para arrancar las motocicletas.

Y con un “gracias” ambos se despiden, y tras arrancar su unidad el conductor dice… “cuando todo está en regla raza, no hay nada que temer, pero no ma… que buen atención del oficial, que atención tan más chingona me dio el poli, ojalá todos fueran así de verdad, porque luego te toca cada poli prepotente que nombre… pero sobre todo tu también debes estar calmado, y es importante la actitud que tomes”, finaliza.

