“Óigame no, óigame no”, Azcárraga le responde a Eugenio Derbez por veto en Televisa (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de mayo. Luego de que el actor Eugenio Derbez declaró que está vetado en Televisa por sus opniones sobre el Tren Maya, el dueño de esa televisora, Emilio Azcárraga, le respondió.

Durante una entrevista radiofónica con Javier Poza, el comediante dijo que comenzó a darse cuenta de los hechos cuando por la entrega del Oscar, donde ganó la cinta “CODA” en la que participa, le cancelaron dos entrevistas media hora antes de hacerlas.

“De repente me dicen que tienen prohibido entrevistarme. No me lo dijo ninguna personalidad, sino la gente de abajo, de que había un rumor rondando y me cancelaron las entrevistas”, contó Derbez.

Y agregó: “Ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para VIX. No me han dado la razón exacta, pero quiero entender que es por el tren maya”, luego de que se enfrascó en una polémica campaña en contra del tramo 5 de ese proyecto del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Óigame no, dice Azcárraga a Derbez

Luego de los dichos de Derbez, Azcárraga utilizó algunas frases icónicas de los personajes de Derbez para conestarle. “Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee”, señaló.

El empresario rechazó que exista un veto en Televisa hacia Derbez. “Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo”, dijo.

Cuando Eugenio Derbez formaba parte de Televisa hizo varios programas de comedia, entre ellos “La Familia Peluche” y “Vecinos”, que aún gozan de gran popularidad.

Además, Azcárraga recordó que en Televisa se ha realizado una cobertura informativa respecto al Tren Maya y a la campaña que realiza Derbez.

EL Universal

