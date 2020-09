Oaxaca registra160 casos nuevos de COVID-19, suman 16 mil 829 confirmados (21:15 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. Al corte epidemiológico de este martes 29 de septiembre, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), registran 160 casos nuevos de COVID-19, que suman 16 mil 829 acumulados en toda la entidad.

Así lo informó la Jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, de los SSO, Argelia Julián Aquino en representación del titular, Donato Casas Escamilla, quien destacó que se han notificado 24 mil 886 casos, de los cuales siete mil 330 han sido negativos, hay 727 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 14 mil 721 se han recuperado y lamentablemente se contabilizan 10 defunciones que suman mil 441.

Informó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 11 mil 280 casos confirmados y 695 defunciones; Tuxtepec mil 693 y 243 defunciones; Istmo mil 682 y 281 defunciones; Mixteca mil 078 y 103 defunciones; Costa 736 y 76 defunciones, Sierra 360 y 43 defunciones.

Los 160 casos nuevos se distribuyen en 42 municipios de la entidad, siendo los que mayor número presentan: Oaxaca de Juárez con 67, Santa Lucía del Camino 14, San Agustín Etla ocho, Tlacolula de Matamoros siete, Cuilapam de Guerrero seis, el resto tres, dos y un caso.

Señaló que hay 667 casos activos, siendo la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales la que registra 491, Mixteca 61, Sierra 35, Istmo 33, Costa 30 y Tuxtepec 17.

Añadió que de las mil 441 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 años y 60 a 64 años con 646, 348 y 200 respectivamente. Por sexo, 957 son hombres y 484 mujeres. Las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Julián Aquino dijo que en relación a la ocupación hospitalaria con atención para pacientes COVID, este martes se registra un 35.6% global, de los cuales el 41.6% es sin ventilador y 25.6% con ventilador.

Agregó que hay cinco centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios que se ubican en el Hospital General de Zona 1 del IMSS, Hospital Presidente Juárez ISSSTE, en Santa María Ixcotel SEDENA, Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso y el Centro de Salud Urbano uno.

Finalmente, dijo que una de las recomendaciones que no se debe olvidar, es utilizar el cubrebocas siempre al salir de casa, que cubra nariz y boca; al quitarlo, no se debe tocar de la parte de enfrente; si es desechable hay que cortarlo y tirarlo en una bolsa amigable; si es de tela, hay que lavarlo. Evitar tocarlo, no compartirlo y lavarse las manos antes y después de utilizarlo, y aplicar la sana distancia en lugares públicos y cerrados.

-0-

Compartir