Oaxaca de Juárez se pintará de rosa con el triunfo de Jesús Ruiz Olmedo (18:15 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de mayo. El partido de reciente creación aliado del Presidente de la República Fuerza por México está a unos días de hacer historia en el municipio de Oaxaca de Juárez en la elección para Presidente Municipal, ya que en su primera aparición en la escena pública obtendrá el triunfo con Jesús Ruiz Olmedo, un candidato emanado de la ciudadanía, honesto y capaz.

Ha recorrido cada una de las Agencias, colonias y calles de Oaxaca de Juárez, llevando un mensaje de esperanza, dando propuestas realizables, y con el compromiso de trabajar en beneficio de la población. Se ha comprometido a tener las puertas abiertas siempre del Palacio Municipal pues es la casa de todos los oaxaqueños y actuar en la solución de las problemáticas, nunca más gobiernos omisos, enfatizó.

Ruiz Olmedo en sus reuniones y pláticas con la ciudadanía ha concientizado acerca del voto útil y honesto con los pobladores, ya que él representa la única opción real del cambio, alejado de la corrupción de siempre del PRI, PAN y PRD y del decepcionante Gobierno de Morena en la capital, recibiendo el respaldo total de los habitantes que han mostrado su gran afecto depositando su total confianza en el candidato.

El triunfo de Jesús Ruiz Olmedo será el triunfo de Oaxaca, ya que gobernará un ciudadano y no un político profesional que siempre ha vivido de nosotros y que no entiende el sentir de la comunidad. A pesar que los partidos de siempre le apuestan al clientelismo político la gente ya no vota por dinero, sino por la esperanza de un mejor gobierno que de verdad esté preocupado por mejorar la situación del municipio.