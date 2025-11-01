Oaxaca celebra la vida y la memoria con actividades culturales este 1 y 2 de noviembre (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de noviembre. En el marco de las festividades de Día de Muertos, el Municipio de Oaxaca de Juárez continúa con una amplia programación cultural que celebra la memoria, la identidad y la tradición en una Ciudad Eternamente Viva.

Durante este 1 y 2 de noviembre, vecinas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de conciertos, desfiles y presentaciones artísticas que llenan de color y orgullo las calles del Centro Histórico y el Jardín “El Pañuelito”.

El 1 de noviembre, se llevará a cabo el Desfile Conmemorativo a los Fieles Difuntos, organizado por la Delegación de Chinas Oaxaqueñas de Doña Genoveva Medina, partiendo de la Casa de las Chinas hacia la Plaza de la Danza, a partir de las 18:00 horas.

Posteriormente, el Panteón General será escenario del Concierto de la Banda Filarmónica Chidzú de Ocotlán de Morelos, a las 20:30 horas, mientras que el Jardín “El Pañuelito” presentará el Espectáculo Dancístico “Entre la Vida y la Muerte” de la Compañía Folclórica Ritmo de mi Raza, a partir de las 21:00 horas.

Las actividades culminarán el 2 de noviembre con el Espectáculo Cultural del Municipio de la Villa de Zaachila, que se llevará a cabo en el Jardín “El Pañuelito” de 18:00 a 20:00 horas, ofreciendo un cierre lleno de música, danza y tradición.

Con esta programación, el Municipio de Oaxaca de Juárez, por medio de las Secretarías de Turismo y de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura, reafirma su compromiso con la preservación de las expresiones culturales que hacen de la capital una ciudad viva, segura y llena de historia, donde el arte y la memoria se entrelazan para rendir homenaje a quienes nos antecedieron.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir