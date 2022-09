Nunca dudamos de la honradez de la ex edil de Huajuapan; resolución judicial nos dio la razón: Salomón Jara (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. El gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, celebró el imperio de la justicia con la resolución de un Juzgado de Distrito en Materia Mercantil que, en el caso del supuesto saqueo a las arcas municipales de Huajuapan de León en 2019, determinó que la ex edil no tuvo responsabilidad alguna.

En ese año, se señaló injustamente a la entonces presidenta municipal, Juanita Cruz Cruz, de Morena, de presuntamente ser responsable de la sustracción de 19 millones 640 mil pesos, de la administración pública de este municipio de la región de la Mixteca.

Sin embargo, la autoridad mercantil resolvió el caso y de acuerdo con el juicio oral mercantil 366/2021, se ordenó al banco responsable devolver a las cuentas municipales el dinero sustraído; con ello, queda demostrada la inocencia de la exedil, quien fue víctima de difamación y violencia durante el ejercicio de su cargo.

Al respecto, el gobernador electo señaló que esta sentencia deja en claro que solo se trató de falsos señalamientos contra la expresidenta municipal y contra el partido de Morena; y celebró que se haya aclarado que la responsabilidad del saqueo recae en la institución bancaria en donde se encontraban depositados los recursos.

“La campaña sucia llegó a su fin, nuestra compañera Juanita Cruz Cruz es inocente. En las últimas horas recibimos la noticia de que el juzgado de distrito en materia mercantil de Oaxaca, resolvió que el banco responsable de la sustracción ilegal de fondos del ayuntamiento de Huajuapan de León en el año 2019, deberá devolver de manera inmediata 19 millones 640 mil pesos al erario municipal”, declaró Jara Cruz.

Asimismo, se solidarizó con su compañera Juanita Cruz Cruz, quien fue edil de Huajuapan de León, durante el período 2019-2021, y a quien le reiteró su confianza, pues dijo, su palabra nunca estuvo en duda. “Con esto, se limpia el nombre de mi amiga”, resaltó.

Calificó de reprobable que “se aprovecharon de este problema para difamarla y hacer guerra sucia contra ella y contra nuestro movimiento”. “Sin embargo, una vez más, demostramos que más allá de cualquier campaña sucia de la derecha neoliberal, los principios que guían a Morena no se rompen: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, es una base permanente, dijo.

