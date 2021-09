“Nunca debes rendirte”: Pianista que perdió movilidad en un brazo se vuelve viral en TikTok (12:10 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre. Un joven pianista se volvió viral en la plataforma de TikTok luego de que contó su historia de cómo perdió la movilidad de su brazo y así su vida cambio de un momento a otro.

Bruno Alejandro, es un joven originario de Ecuador, quien casi toda su vida se dedicó a las artes y en especial a tocar diferentes instrumentos como el piano. Sin embargo, su vida cambió debido a que recibió puñaladas que le dejaron casi inmóvil su brazo izquierdo.

En el video que subió a TikTok se aprecia a Bruno tocando el piano en diferentes eventos, pero tras su accidente, ahora le cuesta usar una de sus extremidades.

“Un músico con toda la salud y sueños posibles hasta que sufrí de un robo donde me apuñalaron. Me dejaron inmóvil todo mi brazo izquierdo, lo que provoca que no pueda vestirme o bañarme por mi mismo, también provoca que no pueda tocar el piano, guitarra o bailar”, comentó.

A pesar de la dificultad, el joven menciona que no se ha rendido y ha aprendido a tocar con una sola mano el piano y así seguir sus sueños.

“Aunque no pueda tocar el piano con mis dos brazos, no me rindo y toco con una sola mano, lo que hacen las dos manos juntas y aunque no pueda trabajar como antes con la música me doy las formas de salir adelante”, dijo.

Con este inspirador mensaje, Bruno Alejandro instó a las personas de que “nunca debes rendirte” a pesar de las pruebas que te ponga la vida.

“Con esta experiencia quiero decirte que nunca te rindas, aunque la vida ponga las pruebas más difíciles ¡Sonríele a la vida”, agregó.

El joven ecuatoriano se ha vuelto viral no solo en la plataforma de TikTok, sino también en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores que lo apoyan y lo alientan a seguir tocando el piano.

