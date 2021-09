“Nuevo aprendiz de dictador”: prensa internacional reventó a AMLO tras publicación del CubaGate (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. Luego de que el senador Julen Rementería informó de un posible fraude orquestado entre el gobierno de México y el de Cuba, políticos, periodistas, especialistas y población en general arremetieron contra la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador.

Pero no fueron los únicos, la prensa internacional ha retomado el tema desde un análisis crítico. Tal es el caso de AmericaTeVe, donde a través de la periodista y presentadora Marian de la Fuente del programa El Espejo, increparon al mandatario mexicano.

“El CubaGate, un nuevo escándalo de fraude orquestado y llevado a cabo por el mal llamado presidente del régimen cubano, Díaz-Canel, y el presidente de México Andrés Manuel López obrador, y que involucra a falsos médicos cubanos, está sacudiendo en el día de hoy el país Azteca”, fue como presentaron su más reciente capítulo al aire.

Enseguida, etiquetaron la supuesta maniobra de ambos gobiernos como un “sucio negocio de la izquierda revolucionaria”, y etiquetaron a López Obrador como un “nuevo aprendiz de dictador” y “líder populista”.

Luego de la investigación revelada por el PAN alrededor de supuestos contratos con Cuba, Andrés Manuel López Obrador fue tratado en la prensa internacional como líder populista que “jamás actúa acorde a lo que predica” (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

“Los sucios negocios de la izquierda revolucionaria siguen saliendo a la luz. La mano de Cuba sigue acariciando el lomo de los nuevos aprendices de dictador, llenándose los bolsillos a costa de la indecencia de estos líderes populistas de discurso fácil y que jamás actúan acorde a lo que predican”, aseguró la periodista frente a las cámaras.

Luego de dar un breve recorrido por la investigación presentada desde las entrañas del Partido Acción Nacional (PAN), continuó con la editorial del día.

De acuerdo con la periodista, estos contratos son posibles gracias a que instituciones como la Organización Mundial de la Salud o gobiernos como el de AMLO y su 4T “se hacen de la vista gorda”.

Además, aseguraron que el “dinero sucio” no fue a parar a manos de los médicos cubanos, sino que ha sido implementado para “pagar su revolución”.

Y remató con la aseveración de que gobiernos como el de México y el de Cuba son “pseudo socialistas”, “comunistas en cubierto” que “cada vez salen más del closet”.

“¿Dónde fue a parar realmente ese dinero? Por supuesto no a pagar a los médicos cubanos, a los que Cuba explota sistemáticamente en un auténtico tráfico humano, ante el que entidades como la Organización Mundial de la Salud o países que se llenan la boca hablando de democracia hacen la vista gorda”, explicó.

Luego de una breve entrevista con el diputado mexicano Gabriel Quadri, miembro de la bancada panista, y quien criticó sin temor a la Cuarta Transformación y a las políticas internacionales de AMLO, en el programa se retomaron las palabras de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Al respecto, Marian de la Fuente insistió en que, para ella, no se trata de una cuestión de “la derecha”, pues más bien se trata una “cuestión de los zurdos, es una cuestión de la izquierda, es una cuestión de los engaños de la izquierda que cada vez están saliendo más a la luz”.

Fuera del contexto cubano, la periodista también habló de cómo se mira la situación actual en México desde su perspectiva, y aseguró que se trata de un gobierno que a pesar de hablar en defensa de los más desprotegidos, hay impunidad, puesto que “se persiguen muchas cosas, pero no a los delincuentes”.

Esto, aseguró, habría quedado en evidencia cuando personajes como Nicolás Maduro y el propio Díaz-Canel visitaron el Palacio Nacional en fechas recientes para ser parte de la CELAC.

“La corrupción y la impunidad están a la orden del día (…) en México se están persiguiendo muchas cosas, pero no se persiguen a los delincuentes, no se persigue a los corruptos, no se persigue la impunidad. No se persiguen tampoco ni a Maduro ni a estos dictadores que están además perseguidos por la comunidad internacional, que además tienen precios sobre su cabeza y que se pasean por el Palacio Presidencial como quinto pepino”, finalizó.

Infobae

