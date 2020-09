Novio furioso maldice al 2020 en plena BODA y un rayo les cae cerca: VIDEO VIRAL (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. Sabemos que gracias a la pandemia de coronavirus en la mayoría de los países se suspendieron todo tipo de convivios y festejos, sobre todo en los salones de fiestas en donde se aglomeraba mucha gente y no había una sana distancia.

Un ejemplo de este tipo de prohibiciones, fue la celebración de la boda de una pareja de Estados Unidos, específicamente en el estado de Massachusetts.

Ellos suspendieron por cuatro veces su matrimonio y cuando al fin llegó el momento de decir: “Sí, acepto”, un rayo impidió casi la unión, al más puro estilo del karma.

Los novio ya estaban listos para casarse

Denice y Aaron estaban más que listos para unir sus vidas, a pesar de que reprogramaron durante algunas ocasiones el compromiso, sin embargo, ya no aguantaron más y dijeron que pasara lo que pasara, sería definitivamente el día 22 de agosto cuando se iban a casar, aunque sólo estuvieran presentes ellos dos.

Sin embargo, a pesar de que para ese día no había pronóstico de mal clima o lluvia, la fiesta de la pareja se vio nublada gracias a justo en plena boda, fue cuando escucharon pequeños truenos a la distancia, cuando estaban ya en el altar.

Aaron dijo: “Mientras nos preparábamos, pudimos comenzar a escuchar tormentas eléctricas a la distancia y eso fue perturbador”.

Por su parte, Denice, contó que todo fue perfecto porque al fin se darían el sí en un ambiente natural frente a un lago y en compañía de sus casi 40 invitados, ella sabía que nada podría salir mal pero…

Un rayo que casi impide la celebración

Cuando Aaron estaba pronunciando sus votos de matrimonio, se propuso maldecir el año 2020, quizá en tono de burla o de reclamo, sin duda alguna el destino no se lo perdonó, ya que en ese momento cayó un rayo en el lago que estaba justo detrás de ellos y se provocó un fuerte sonido.

Para fortuna de todos los invitados y de los propios novios, no hubo ningún herido y el rayo no impidió que al fin la boda de esta pareja se realizara, por lo que sólo hubo un pequeño (gran) susto y claro, que las risas no quejaron de lado.

Información de medios/ El Heraldo de México

