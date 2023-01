Notas nacionales de ocho columnas del martes 31 de enero (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de enero.

*Reforma.

Cuestionan a SEP mano de chavista.

La presencia del ex funcionario chavista venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona en el diseño de contenidos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), causó inconformidad entre especialistas educativos.

*El Universal.

Corcholatas piden unidad contra los conservadores.

Solicitan el respaldo para sus temas prioritarios: designación de consejeros electorales, hacer frente al golpeteo por el metro, proyecto de nación y combate al tráfico de armas.

*Excélsior.

‘Putin convirtió la energía en un arma’.

Aunque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, haya convertido sus recursos energéticos en un arma política, con la invasión a Ucrania, y pretenda forzar a los países europeos a apoyarlo o no protestar por sus

acciones, no lo permitiremos, afirmó el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

“Putin no nos va a chantajear con la energía. Pero si no hay alternativa, es muy difícil para las industrias trabajar y si no funcionan las industrias, la gente pierde sus trabajos y luego tienes otro problema”, dijo

Timmermans en entrevista con Excélsior.

*Milenio Diario.

Nuevos consejeros del INE por sorteo, propone Adán Augusto.

La elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) será por insaculación, pues Morena “no va a suplicar la construcción de una artificial mayoría constitucional” para elegirlos en el pleno de la Cámara de Diputados.

Así lo advirtió el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, al descartar un acuerdo político con la oposición para nombrar a los sustitutos de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz en el Consejo General del INE.

*La Jornada.

Arrancan…

Un pacto que se tejió el fin de semana contuvo apenas las expresiones de respaldo de diputados a las corcholatas en la plenaria de Morena y en el cálculo de que la elección del candidato presidencial será una prueba de lealtad al movimiento, el coordinador de la bancada, Ignacio Mier, sacó por unanimidad un acuerdo para evitar la ruptura y promover, en cambio, la unidad.

En el contexto de la sucesión anticipada, la plenaria de los diputados guindas devino inevitablemente en pasarela de los cuatro aspirantes a la candidatura del partido.

*El Sol de México.

México debe pago de membresía a la ONU.

El gobierno de México adeuda más de 22 millones de dólares a la Organización de las Naciones Unidas de su cuota del 2022, la cual debió cubrir a más tardar el 31 de diciembre del año pasado.

Información entregada a El Sol de México, vía la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indica que la Secretaría de Relaciones Exteriores solo ha cubierto 12.8 millones de dólares (37 por ciento) de los 35 millones de dólares que el organismo mundial fijó a México como membresía para 2022.

