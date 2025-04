Notas nacionales de ocho columnas del jueves 24 de abril (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de abril.

*Reforma.

Toma 4T control total de telecomunicaciones.

A través de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que llegó ayer al Senado, el Gobierno federal busca tomar el control del sector, acusaron legisladores de Oposición.

*El Universal.

Ley contra spots extranjeros; prevé cancelar concesiones.

La iniciativa presidencial indica que el retiro se realice por razones de seguridad o cuando lo exija el interés público; contempla multas a concesionarios.

*Excélsior.

Indagan desfalco en SuperISSSTE.

La Fiscalía reactivó una investigación por simulación de adquisiciones; la principal señalada como responsable ya fue deslindada.

*Milenio Diario.

Policías, cómplices del ‘narco’ y ex juzgadores quieren partido.

Sindicatos informales de policías, viejos políticos como ex cónsules en Estados Unidos, ex magistrados o ex directores del INE y hasta personajes señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, aprovecharon estas vacaciones para recabar firmas en la hazaña por convertirse en partidos políticos nacionales

*La Jornada.

México, país de AL donde más bajó la pobreza: Banco Mundial.

México es la economía de América Latina y el Caribe donde más se ha acelerado la reducción de la pobreza en los últimos años, reportó el Banco Mundial (BM), al tiempo que dio a conocer sus perspectivas de nulo crecimiento para el país este año y de 1.1 por ciento en 2026.

*El Economista.

Deuda del gobierno alcanzará este año una proporción de 60.7% del PIB.

* Encarecimiento de fondeo la causa; su pico será en el 2026, cuando llegue a 61.1% del PIB.

El cálculo incluye obligaciones del gobierno, fondos de seguridad social, empresas públicas y bancos de desarrollo.

* El FMI calcula que el pico se alcanzará en el 2026 y a partir de allí se estabilizará.

Washington, D.C. En el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum, la deuda general del gobierno alcanzará una proporción de 60.7 puntos del PIB y será el nivel más alto de los últimos seis años.

*El Sol de México

Sheinbaum crea súper agencia de telecomunicaciones.

La transmisión de anuncios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) durante partidos de futbol de la Liga MX —en los que se advierte a “criminales extranjeros” que no crucen la frontera— fue interpretada como un pretexto oportuno para concretar una transformación regulatoria más amplia. Ayer, la Presidencia envió al Senado una iniciativa de ley que concentra las funciones regulatorias en telecomunicaciones y radiodifusión en una agencia subordinada al Ejecutivo.

