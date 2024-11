Notas nacionales de ocho columnas de hoy 8 de noviembre (09:15 h)

Oaxaca de Ju{arez, 8 de noviembre.

1. Reforma. EJECUTAN A 11 EN GRO;

FISCALÍA ALTERA ESCENA. Eran de Chilpancingo; había 4 menores y 2 mujeres

2. El Universal. MORENA PAUSA EN LA CDMX DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO. Aunque el dictamen se aprobó en comisiones, no se discutió en la sesión de ayer en el Congreso capitalino; diputados morenistas argumentan que buscarán un

consenso

3. La Jornada. FRONTERA “FUERTE Y

PODEROSA”, PRIORIDAD DE TRUMP. Dice que no escatimará recursos

4. Milenio. GARCÍA HARFUCH SERÁ EL

MANDO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD En su iniciativa enviada al Senado, la Presidenta plantea que el policía

concentre toda información anticrimen; pasará de proponer a “coordinar y dirigir”

5. Excélsior. “HABRÁ BUENA RELACIÓN ENTRE MÉXICO Y EU”. Sheinbaum habló con Trump

6. El Financiero. INTELIGENCIA Y PACIENCIA CON TRUMP, SUGIEREN A

MÉXICO. Debe el gobierno usar mecanismos del T-MEC para defenderse de los amagos proteccionistas del republicano

7. El Economista. EL PESO RECUPERA VIGOR ANTE EL DATO DE INFLACIÓN Y EL RECORTE DE LA FED. De nuevo, por debajo de los 20 pesos por dólar

8. La Razón. DEPORTACIÓN MASIVA, PRIORIDAD TRAS ASUMIR EL CARGO, ADVIERTE TRUMP. Insiste que va por frontera “fuerte y poderosa”

9. 24 Horas. SOBREVIVIENTES VAN VS. GARDUÑO. Nos tenían como animales”, narra uno de ellos

10. Reporte Indigo. UNA NUEVA ÉPOCA DORADA DEL REALISMO MÁGICO. Académicos y escritores hablan del impacto de las adaptaciones audiovisuales de obras de este movimiento literario. Mientras unos

ven una oportunidad de expansión cultural, hay quien lo considera una moda pasajera

11. La Crónica. PODER JUDICIAL PIDE MÁS

DE 75 MIL MDP DE PRESUPUESTO POR

INDEMNIZACIÓN A JUECES. El Consejo de la Judicatura Federal aprobó solicitar un presupuesto con un incremento de 4.9%, respecto de lo que la Cámara de Diputados

autorizó para el presente año

12. El Sol de México. TRUMP DEPORTARÁ A 200 MIL MEXICANOS. Martha Bárcena, en entrevista

13. El Heraldo de México. ELECCIÓN JUDICIAL, CONGELADA EN EL INE. El Consejo General del Instituto paró, de momento, la organización y el proceso. El avance dependerá de los recursos y juicios presentados ante el PJ

14. Ovaciones. ¡SÁLVESE QUIÉN PUEDA! Seis equipos pelean por tres boletos

15. La Jornada – Contraportada. FERROCARRILEROS: AQUÍ, SÓLO LÍDER MÁXIMO, NO SUCESOR. Víctor Flores rinde protesta por seis años más al frente del STFRM

