Notas nacionales de ocho columnas de hoy 8 de abril (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de abril.

1. Reforma. CLAUDIA + MÁYNEZ APRIETAN A XÓCHITL. Hacen mancuerna Morena y MC contra candidata del Frente

2. El Universal. CRUZAN ACUSACIONES DE

CORRUPCIÓN EN DEBATE. Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, enfatizó supuestos negocios turbios del Cártel Inmobiliario. Xóchitl Gálvez, de la alianza opositora, hizo referencias al Colegio Rébsamen y a la Línea 12 del Metro. Jorge Álvarez Máynez en repetidas ocasiones

señaló a ambas candidatas como parte de la “vieja política”

3. La Jornada. FUEGO CRUZADO ENTRE

CANDIDATAS; OFRECEN ESCASAS PROPUESTAS. Las políticas del Ejecutivo estuvieron presentes en el debate

4. Milenio. GOLPES, BROMAS Y FALLAS DE RELOJ SE IMPONEN EN EL PRIMERO DE 3 ROUNDS. Gálvez ataca con la Línea 12 y el

Colegio Rébsamen, Sheinbaum responde con el cártel inmobiliario y Álvarez Máynez dispara hacia ambos lados

5. Excélsior. ENTRE PROPUESTAS Y ATAQUES. En un debate marcado por los golpes bajos, Sheinbaum destacó los logros

de la 4T y tachó a Gálvez de mentirosa y corrupta; ésta le reviró el desplome del colegio Rébsamen y de la L12 del Metro; Máynez, reprochó el derroche en las

precampañas de la 4T

6. El Financiero. DEBATE CON ATAQUES

ENTRE LAS CANDIDATAS. Más críticas que propuestas de Sheinbaum y Gálvez

7. El Economista. REGISTRO DE EMPLEO

FORMAL DEL IMSS REPORTA TROPEZÓN EN EL MES DE MARZO. Primera caída desde diciembre, cuando cíclicamente desciende

8. La Razón. XÓCHITL CARGA CON TODO;

CLAUDIA NO SE ENGANCHA Y REVIRA; MÁYNEZ, TESTIGO. Debate recibe críticas por formato y producción

9. 24 HORAS. XÓCHITL Y SHEINBAUM CRUZAN ACUSACIONES. Máynez invisible en 1.er debate presidencial

10. Reporte Indigo. SHEINBAUM NO SE ENGANCHA; XÓCHITL ATACA SIN EFECTO. El balance del primer debate presidencial fue positivo para Claudia Sheinbaum, quien sorteó y omitió ataques; Xóchitl Gálvez insistió, pero apenas si logró incomodar a la candidata oficial

11. La Crónica. XÓCHITL, FRONTAL; CLAUDIA PRESUME RESULTADOS Y MÁYNEZ SU CONGRUENCIA. Fue un debate civilizado; Gálvez dice que Sheinbaum es una “dama de hielo”; Máynez por un estado

“cuidador y de bienestar”; Claudia por una “sociedad de derechos, no de mercancías”

12. EL SOL DE MÉXICO. XÓCHITL PROVOCA; SHEINBAUM ESQUIVA… Y MÁYNEZ SONRÍE. El primer debate da oxígeno a las campañas presidenciales, con una tímida confrontación

13. El Heraldo de México. DEBATE SUBE DE TONO CONTIENDA. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez cruzaron acusaciones y lanzaron propuestas en su primer encuentro

14. Ovaciones. ¡TUMBA AL AMÉRICA! Toluca es el nuevo mandamás de la Liga MX

15. La Jornada – Contraportada. OPACIDAD RECURRENTE EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DEL IECM. Se aplica este método para papelería, jardinería y… paletas de dulce

