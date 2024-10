Notas nacionales de ocho columnas de hoy 29 de octubre (08:15 h)

1. Reforma. RENUNCIAN 7 MINISTROS;

VAN POR ACOTAR REFORMA. Habrá salida conjunta en la Corte, adelanta González Alcántara

2. El Universal. 8 MINISTROS DE LA CORTE

PONEN SU RENUNCIA SOBRE LA MESA. Con su declinación podrán acceder al haber de retiro; González Alcántara plantea suprimir elección de jueces, pero avalar la de ministros y magistrados

3. La Jornada. “PROCEDEN ACCIONES DE

INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA REFORMA AL PJ”. Proyecto del ministro González Alcántara elimina “jueces sin rostro”

4. Milenio. RENUNCIAN 7 MINISTROS: SE

IRÁN EN 2025 CON SU PENSIÓN INTACTA. Acuerdan también con el Senado no inscribirse al proceso de selección el próximo año; González Alcántara Carrancá propone: sí a elección de integrantes de la Corte; no de jueces y magistrados

5. Excélsior. PLANTEAN ANULAR PARCIALMENTE LA REFORMA JUDICIAL. La elección en urnas sería sólo para ministros y magistrados del TEPJF y del Tribunal de Disciplina, dejando fuera a jueces de distrito y magistrados de circuito

6. El Financiero. ALISTA GOBIERNO REGLAS PARA PRIVADOS EN SECTOR

ELÉCTRICO. Las empresas interesadas deberán garantizar suministro a la red de

forma constante

7. El Economista. SE ENFRÍAN LAS EXPORTACIONES MEXICANAS, CAEN LAS AUTOMOTRICES. Crecimiento de ventas foráneas se estancó en septiembre

8. La Razón. RUMBO AL CHOQUE: MINISTRO, POR TUMBAR PARTES DE REFORMA; 4T RECHAZA PROYECTO… Y 8 integrantes del pleno renuncian a elección

9. 24 Horas. EN LA MESA, RENUNCIA DE OCHO MINISTROS. SCJN perfila anular parcialmente la reforma judicial

10. Reporte Indigo. LA CRUEL PARADOJA. El efecto que tendrá el resultado del proceso electoral estadounidense en México no será más grande que la profunda dependencia que el país sostiene con la considerada

economía más grande el mundo

11. La Crónica. PROYECTO EN SCJN, PARA

REVERTIR PARTE DE REFORMA JUDICIAL. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá resuelve así controversias promovidas por el PAN y el PRI

12. El Sol de México. PARTE BUQUE CARGADO DE CRUDO HACIA CUBA. Viaja Vilma con 400 mil barriles

13. El Heraldo de México. RENUNCIAN OCHO MINISTROS A ELECCIÓN. Además, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá planteó invalidar parte de la reforma judicial

14. Ovaciones. ¡BERRINCHE! El Real Madrid boicotea el Balón de Oro

15. La Jornada – Contraportada. TREN DE ALTA VELOCIDAD, SÍMBOLO Y PILAR DE LA

MOVILIDAD EN CHINA. En total, el país cuenta con más de 45 mil kilómetros de vías férreas

