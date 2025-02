Notas nacionales de ocho columnas de hoy 19 de febrero (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero.

1. Reforma. COOPTA MORENA -AHORA-

AL SNTE. Ofrece líder magisterial 2.5 millones de afiliados

2. El Universal. EJÉRCITO GARANTIZA BLINDAJE AL 100% DEL ESPACIO AÉREO. Dice que cuenta con aeronaves y radares para detectar vuelos sospechosos; drones espía, para demostrar que EU va en serio contra cárteles: Departamento de Justicia

3. La Jornada. ACENTÚA CIA VUELOS

SECRETOS PARA BUSCAR NARCOLABORATORIOS. Gran porción de México, controlada por cárteles, insiste Trump

4. Milenio. CASI UN NARCOLABORATORIO

AL DÍA DESTRUIDO DESDE EL 20 DE ENERO. Sube 60 por ciento desmantelamiento de esas instalaciones ya con Trump; fuerzas federales hallan 15 puntos de Sinaloa donde criminales almacenaban precursores químicos para metanfetaminas

5. Excélsior. LLUEVEN QUEJAS CONTRA PIFIAS EN LISTAS JUDICIALES. Noroña: quien no entró… ya no entró

6. El Financiero. ANUNCIA SANTANDER INVERSIÓN DE 2 MIL MDD EN MÉXICO. Es un país clave para el grupo español; “será uno de los ganadores en la próxima década”

7. El Economista. TRUMP INSISTE: SE APLICARÁ ARANCEL DE 25% A CHIPS, AUTOS Y FARMACÉUTICOS. La medida, generalizada, incluso para socios comerciales

8. La Razón. CAEN A SU NIVEL MÁS BAJO EN SIETE AÑOS DETENCIONES POR CRUCES ILEGALES A EU. Avanza sellado de frontera

9. 24 Horas. SENADO OLVIDÓ A MINISTRAS DE LA 4T. Nombres se agregaron extemporáneamente

10. Reporte Índigo. DE SOLICITAR INFORMACIÓN A DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCIÓN. El futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia ha generado múltiples llamados de organizaciones civiles que piden blindar la información, pues ha sido clave en garantizar el derecho a la información en México

11. La Crónica. SEÑALAN INCURSIÓN DE DRONES DE EU; ES CAMPAÑA ANTE

NEGOCIACIONES, RESPONDE LA PRESIDENTA. Este martes reinició la polémica en torno a incursiones espías de Estados Unidos sobre territorio mexicano. CCN y New York Times hicieron eco de presuntas intromisiones directas de drones en territorio mexicano

12. El Sol de México. BANCO SANTANDER INVERTIRÁ EN MÉXICO DOS MIL MDD. Su presidenta ejecutiva destacó el potencial del país, a pesar de la amenaza de aranceles

13. El Heraldo de México. YUNES DIVIDE A MORENISTAS. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, exige rechazar la membresía del expanista y lo señala por lavado de dinero. La respalda Salomón Jara, de Oaxaca

14. Ovaciones. ¡NADA QUE REPROCHARLE! Supera a Hugo y Chicharito

15. La Jornada – Contraportada. DUEÑOS DE INMUEBLES DEBEN ACTUALIZAR PREDIAL. Nueva medida del Congreso de la

Ciudad de México

