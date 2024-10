Notas nacionales de ocho columnas de hoy 18 de octubre (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre.

1. Reforma. ATACAN A DIPUTADA; MATAN

A AYUDANTE. Acusan a ´Unión Tepito´ de atentado contra lideresa de ambulantes

2. El Universal. OVALLE DESAPARECE DEL

GOBIERNO, COMO LOS 15 MMDP DE SEGALMEX. Aunque encabezaba la dependencia cuando se supo del desfalco y fue enviado a otra no hay señalamiento

alguno en su contra; en este gobierno ya no tiene cargo

3. La Jornada. CALDERÓN, CÍNICO CON SU DESLINDE DE GARCÍA LUNA: SHEINBAUM. Condena de 38 años de cárcel “habla de la degradación en ese sexenio”

4. Milenio. GOBERNACIÓN ECHA A

ANDAR ESTRATEGIA PARA PACIFICAR GUANAJUATO. El plan incluye aprehensión de generadores de violencia, trabajo de

inteligencia y apoyos para jóvenes y adultos mayores con becas, empleo, créditos…

5. Excélsior. HABRÁ CORREDOR NACIONAL PARA FABRICAR CHIPS. Diez estados integrarán una ruta para el diseño, desarrollo, validación y ensamblaje de semiconductores, afirmó Santiago Cardona, CEO de Intel México

6. El Financiero. PUEDE MÉXICO SER LÍDER GLOBAL EN SEMICONDUCTORES:

EMPRESARIOS. Secretaría de Economía. Traza la ruta para fortalecer el nearshoring y convertir al país en referente de inversiones

7. El Economista. PESO ACUMULA PÉRDIDA DE 17.2% FRENTE AL DÓLAR A LO LARGO DEL AÑO. Presión sobre la divisa seguirá el resto del año: expertos

8. La Razón. ELECCIÓN JUDICIAL: ATORAN AL INE 140 SUSPENSIONES, CESE O CÁRCEL SI SE VIOLAN. Esperan que TEPJF destrabe situación

9. 24 Horas. ELECCIÓN JUDICIAL SE TOPA CON PARED. Votará la JUFED sobre paro en juzgados

10. Reporte Indigo. ´DESINFLARON´ EL NEGOCIO. El fútbol en México, no hace mucho, era una mina de oro, pero el aficionado se hartó y ha comenzado a alejarse de los estadios. Por tercer torneo al hilo, se tendría un registro a la baja en el número de asistentes

11. La Crónica. RELACIÓN MÉXICO-EU NUNCA SE HA PAUSADO, NI LO HARÁ: SALAZAR. Los gobiernos del presidente Joe

Biden y de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, “estamos alineados”, afirma el embajador

12. El Sol de México. ORDENAN A PRESIDENCIA QUITAR REFORMA DEL DOF. El INE anuncio que detuvo la organización de la elección de jueces y magistrados

13. El Heraldo de México. ALISTAN NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA. Raquel Buenrostro, titular de la todavía Secretaría de la Función Pública, indicó que el objetivo es garantizar el derecho al acceso de la

información pública

14. Ovaciones. ¡MÁQUINA DE SUEÑOS!Cruz Azul va por el récord de puntos

15. La Jornada – Contraportada. EN 2 AÑOS, LA POBREZA INFANTIL BAJÓ 6.8 PUNTOS PORCENTUALES: CONEVAL. En conjunto con Unicef, presenta estudio con datos de 2020 a 2022

