Notas nacionales de ocho columnas de hoy 17 de octubre (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de octubre.

1. Reforma. LE DA EU 38 AÑOS; ACUSA

´DOBLE VIDA´. Sentencian a García Luna,

Secretario de Seguridad con Calderón

2. El Universal. IMPUGNAN ELECCIÓN DE

JUECES; PREVÉN UN CAOS. Llevan ante Tribunal Electoral la inconformidad por la tómbola y la convocatoria; advierten que habrá saturación por solicitudes y ven

errores en el mapa judicial

3. La Jornada. DAN A GARCÍA LUNA 38 AÑOS DE CÁRCEL; ES COMO EL CHAPO: JUEZ. La sentencia dictada en EU incluye

una multa de 2 mdd

4. Milenio. EU COMPARA A GARCÍA LUNA

CON EL CHAPO Y LE PONE 38 AÑOS DE CÁRCEL. “Lo volvería a hacer”, dice Calderón sobre el combate al narco, y señala: “nunca tuve evidencia” que vinculara al ex secretario de Seguridad con el crimen

5. Excélsior. SENTENCIA HISTÓRICA CONTRA GARCÍA LUNA. 38 años de prisión y multa de 2 millones de dólares

6. El Financiero. CONFIRMA EL CONSUMO

PRIVADO SIGNOS DE MODERACIÓN. Datos oportunos apuntan a una pérdida de dinamismo en septiembre

7. El Economista. LA RECAUDACIÓN FISCAL EN ADUANAS DISMINUYÓ 4.6% EN ENERO-AGOSTO. Acumula tres años con captación decreciente en ese periodo

8. La Razón. EU CONDENA A GARCÍA LUNA A 38 AÑOS DE PRISIÓN POR NARCO. Impone también a extitular de seguridad multa de 2 mdd

9. 24 Horas. EU DA 38 AÑOS DE CÁRCEL A GARCÍA LUNA. ‘Su conducta es la misma que la del Chapo´

10. Reporte Indigo. MUNDO LABORAL SIN

PERSPECTIVA DE GÉNERO. A pesar de los avances en materia laboral respecto a la equidad de género, mujeres trabajadoras siguen percibiendo salarios menores a los

de sus pares hombres, además de ver dificultado su acceso a puestos de alta dirección

11. La Crónica. REAFIRMAMOS NUESTRA

CONFIANZA, CREEMOS EN MÉXICO: JORGE KAHWAGI. Crónica realizó la entrega de sus

premios 2024 que correspondieron a Jaime Urrutia (Premio en Ciencia), Julieta Fierro (Premio en Academia), Roger Bartra (Premio en Cultura) y a la Universidad Autónoma de Hidalgo (Premio en Comunicación Pública)

12. El Sol de México. GARCÍA LUNA PASARÁ 38 AÑOS EN LA CÁRCEL. La sentencia envía un mensaje claro a los líderes corruptos de todo el mundo que ayudan a los carteles: ningún poder los protegerá de la justicia, dijo la administradora de la DEA. Anne Milgram

13. El Heraldo de México. DAN 38 AÑOS DE PRISIÓN A GARCÍA LUNA. El ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe

Calderón fue condenado por cinco cargos, cuatro de ellos relacionados con narcotráfico

14. Ovaciones. ¡A LEVANTAR LA CABEZA!Chivas y América peligran en la Liga MX

15. La Jornada – Contraportada. DETECCIÓN DE LESIONES DIMINUTAS, PRIMER PASO CONTRA CÁNCER DE MAMA. Con mastografías puede hallarse daño microscópico, que no se palpa: experto

