Notas nacionales de ocho columnas de hoy 14 de marzo (10:00 h)

1. Reforma. APRIETAN AL “CUAU”; HALLAN CASA CRIMINAL. Encuentran restos humanos en casa de ex colaborador de Blanco

2. El Universal. NARCORRECLUTAMIENTO, DE LA CENTRAL AL RANCHO DEL TERROR. Sobreviviente señala que fue enganchado a través de una oferta laboral falsa y captado en la terminal de autobuses; Fiscalía de Jalisco conocía esta manera de operar desde 2017

3. La Jornada. EU NO DESCARTA ACCIÓN

MILITAR DIRECTA CONTRA LOS CÁRTELES. Comparece futuro embajador

4. Milenio. EU PALOMEA LA “COOPERACIÓN” DE MÉXICO EN COMERCIO Y SEGURIDAD. Lutnick agradece a Sheinbaum no emprender represalias por aranceles y prevé “mejor trato”; Rubio destaca colaboración inusitada en lucha

antidroga y el futuro embajador aplaude el sello fronterizo

5. Excélsior. LA COOPERACIÓN DE MÉXICO, SIN PRECEDENTE: EU Marco Rubio, secretario de Estado con Trump, afirmó que el gobierno federal emprendió acciones fuertes y nunca antes vistas contras los cárteles y la migración ilegal

6. El Financiero. AMBIENTE INCIERTO SE GENERALIZA EN SECTORES Y REGIONES. Dificulta entorno decisiones de inversión de las empresas y debilita avance económico

7. El Economista. VENTAS EN TIENDAS DE AUTOSERVICIO REPORTAN PRIMERA CAÍDA EN 4 AÑOS. Políticas económicas y de seguridad de EU impactan: ANTAD

8. La Razón. CNDH DE PIEDRA REDUCE AL MÍNIMO ACOMPAÑAMIENTO A BUSCADORES. Actuación ante problema de desaparecidos

9. 24 Horas. PROPAGANDA POLÍTICA, SIN FISCALIZACIÓN DEL INE. Existen vacíos en su venta

10. Reporte Índigo. ¿INCLUSIÓN FINANCIERA? SÍ, PERO DESIGUAL. El proceso de adopción e implementación de servicios crediticios, de ahorro e inversión en el país ha ido avanzando a lo largo de los últimos años; sin embargo, no significa que toda la población se vea beneficiada de la misma forma

11. La Crónica. “FIRMEZA Y SANGRE FRÍA DAN RESULTADOS ANTE ARANCELES DE TRUMP”. El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que el

principal impacto que tendrá la imposición general de aranceles al acero y aluminio que aplicó el gobierno de Estados Unidos al resto de los países será un incremento en los

precios al consumidor estadunidense

12. El Sol de México. FALTAN 1,900 MDP EN MORELOS Y VERACRUZ. Cuitláhuac y el Cuauh, en la mira de la ASF

13. El Heraldo de México. PROHÍBE CORRIDAS DE TOROS CON VIOLENCIA. La Jefa de Gobierno busca transformar la fiesta brava, lejos de la forma española y acercándose a la portuguesa, donde no hay sangre ni se mata a los astados

14. Ovaciones. ¡EL ARMA SECRETA! Pumas cumple en Concacaf con…

15. La Jornada – Contraportada. NINGUNA EVIDENCIA DE CREMATORIOS EN RANCHO

IZAGUIRRE DE TEUCHITLÁN. Ayer, primera inspección de SG y Comisión Nacional de Búsqueda

