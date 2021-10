“No vamos a permitir que un grupito afecte una obra que está dando empleo en este país”, dice Nahle sobre trifulca en Dos Bocas (14:45 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, minimizó los enfrentamientos de este miércoles entre autoridades y empleados de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, que se encuentran en huelga.

“Son 10 personas que están con esto y no vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte a una obra tan importante”, dijo afuera de Palacio Nacional.

La secretaria dijo que la refinería de Dos Bocas le da empleo, directo e indirecto, a más de 100 mil personas en el país.

En imágenes que circulan en redes se aprecia cómo algunos trabajadores resultaron con lesiones en una pierna, otro en costillas y uno más en el cuello. También, se observa cómo los elementos antimotines de la Policía Estatal arrojaron gas lacrimógeno para dispersarlos.📹cortesía pic.twitter.com/8mZDF5YOnK — ADN Sureste (@adn_sureste) October 13, 2021

Nahle dijo que a los trabajadores se les negó el ingreso a la refinería desde las 7:00 horas, por lo que lanzaron piedras y realizaron un manifiesto afuera de las instalaciones, por lo que la policía de Tabasco tuvo que intervenir.

“Hay tres personas que están detenidas ya, ICA Fluor hizo la denuncia”, dijo.

La funcionaria federal dijo que quienes fueron agredidos presentan “lesiones no de gravedad” y dijo que desconocía con qué tipo de gas habían sido dispersados los trabajadores.

Nahle respaldó los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador asegurando que son 25 mil obreros en la refinería y en este conflicto sólo están involucrados entre 200 y 300.

Trabajadores de ICA Fluor en la refinería de Dos Bocas fueron atacados por elementos antimotines durante el segundo día de su protesta por incumplimiento de pagos y extorsiones de las que son objeto.📹cortesía pic.twitter.com/e7tENvzr7i — ADN Sureste (@adn_sureste) October 13, 2021

“Ya les explicó AMLO, es un problema de líderes”, dijo.

Este miércoles medios locales reportaron un enfrentamiento entre elementos de seguridad y trabajadores de la refinería Dos Bocas, Tabasco, quienes anunciaron desde ayer un paro de labores.

Videos compartidos a través de redes sociales muestran cómo elementos antimotines, integrantes de la Marina, arrojaron gas lacrimógeno a los trabajadores de Ica Fluor. Además, circulan fotografías en donde empleados enseñan sus heridas producidas por el enfrentamiento. Las imágenes muestran al menos tres personas heridas.

Información de: https://latinus.us/

Compartir