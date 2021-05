“No tengo para sepultar a mi marido”, dice Juliana, viuda por el accidente en la Línea 12 (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de mayo. “No tengo para sepultar a mi marido”, confesó Juliana Torres, quien se quedó viuda después de que su marido murió instantáneamente al ser aplastado por los vagones de la Línea 12 del Metro.

Afuera del Hospital Belisario Domínguez, a donde acudió desde las 9:00 horas para ver si alguna autoridad le informaba o le ayudaba, porque no ha podido reconocer el cuerpo de su esposo, Juliana comentó que nada más vio fotos y supo que era él por su ropa.

“Ni siquiera lo hemos visto a él. No he hablado con ninguna autoridad. Nadie se ha acercado a mí y la verdad no sé ni qué hacer.

“¿Quién se iba a imaginar que se iba a caer el Metro? Lo único que pedimos es que se haga responsable el gobierno, porque al final había reportes de que estaba en malas condiciones la línea”, dijo otro familiar de una víctima.

¿Quién indemniza a víctimas?

Si el peritaje concluye que hubo negligencia en el siniestro, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) tiene una póliza de seguro sobre Responsabilidad Civil General y Responsabilidad Civil Transporte de Personas, del Grupo Mexicano de Seguros (GMS), informaron medios nacionales.

“Es válido siempre y cuando el origen del daño sea a consecuencia de operaciones propias del organismo o por falta en sus instalaciones”, de acuerdo con el STC.

Consiste en una cobertura de responsabilidad civil y daños a terceros y podrán usarlo todas las personas que se localicen en los pasillos, entradas, salidas, elevadores y otros espacios y tengan un percance.

“En la adjudicación directa SAF-DGRMS-AS-63-2020 se detalla que el STC paga una prima mensual de 24 millones 867 mil 241 pesos por el contrato que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021”.

Proceso

