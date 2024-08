¿No te llegó el mensaje de la alerta sísmica? No te estreses, estos son los mejores MEMES de la prueba fallida (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. El gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México informaron que implementarían una nueva forma de emitir la alerta sísmica a través de un mensaje de texto a teléfonos móviles, por lo que anunciaron que el día de hoy a las 11:00 de la mañana les llegaría el texto, sin embargo, todo parece indicar que nadie lo recibió y esta situación desató los mejores memes en redes sociales.

Ante la prevención de terremotos, ambos gobiernos detallaron que además de los altavoces instalados en diferentes puntos del Valle de México pretendían que los usuarios recibieran un SMS con la leyenda “Alerta Sísmica” antes de la percepción del movimiento telúrico para que se pusieran a salvo, pero tal parece que todavía hay fallas en este sistema.

Después del aviso, usuarios de la diferentes telefonías móviles se pronunciaron en redes sociales para informar que no habían recibido ningún mensaje, por lo que tomaron la situación como un momento gracioso y explotaron su creatividad creando los memes más divertidos y graciosos.

Ya son las 11:00 am y no me llegó nada. #AlertaSísmica pic.twitter.com/Cr1G5LGy18

— Vivianita (@HolaSoyViv) August 19, 2024