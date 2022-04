“No soporto la hipocresía”: María Celeste García, diputada trans renuncia a Morena (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de abril. Tras la pelea que se armó en la Cámara de Diputados, luego de que el panista Gabriel Quadri llamara “señor” a la activista transgénero, Salma Luévano, la diputada María Clemente García anunció su salida de la bancada de MORENA al argumentar que hay actos de “hipocresía” al interior del grupo parlamentario.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la diputada transgénero oficializó su salida de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al sentirse poco acompañada por parte de los militantes del partido guinda e, incluso, más vulnerada que cuando no era representante popular.

“Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde q llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada, y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición pero menos con la de morena. A partir de hoy me declaro independiente.”, lamentó María Clemente García quien, junto con Salma Luévano, fue la primera en representar a la comunidad trans en la Cámara.

La declaración de la legisladora se dio minutos después de que intentó tomar la tribuna de la Cámara de Diputados, esto en protesta a Gabriel Quadri y su actitud transfóbica contra la diputada Salma Luévano al llamarla “señor”.

Se disculpa con Creel

Después de informar su salida de Morena, la diputada se disculpó por la vergonzosa escena que protagonizó con el vicepresidente de la Cámara, el panista Santiago Creel. Ya no por orden de algún partido, sino porque siente que sí la regó.

“Mi comportamiento no fue correcto, por el contrario fue irrespetuoso, con el mismo corazón pido disculpas al Pueblo de México por presenciar tan vergonzosa escena, ustedes merecen lo mejor de nosotros, hoy no lo tuvieron”, reconoció María Clemente García.

Posteriormente, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel aceptó la disculpa y pidió que “le de vuelta a la página”.

“Diputada @MARIACLEMENTEMX equivocarse es condición de todas y todos, pedir disculpas es una escasa virtud que valoro y aprecio, veamos para delante, démosle vuelta a la página”, tuiteó.

